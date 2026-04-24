Президент США Дональд Трамп намерен пригласить Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Об этом со ссылкой на администрацию американского президента сообщает Washington Post.

Свое решение Трамп объяснил тем, что хочет провести успешный саммит, именно поэтому Владимир Путин должен присутствовать на нем как президент России.

G20 пройдет в декабре на гольф-курорте «Дорал» президента Дональда Трампа в Майами. При этом приглашение российскому лидеру пока не было отправлено, уточняет WP.

«На данный момент официальных приглашений не поступало, но Россия является членом G20 и будет приглашена на министерские встречи и саммит лидеров», — заявил высокопоставленный чиновник администрации президента США.

В заявлении Госдепартамента США говорится, что президент Дональд Трамп ясно дал понять, что Россия может присутствовать на всех встречах G20, поскольку США сосредоточены на проведении успешного и продуктивного саммита».

При этом, выступая в Овальном кабинете, Трамп сообщил, что ему ничего не известно о приглашении Путина на G20. Трамп также добавил, что не будет возражать против такого приглашения.

«Если бы он приехал, это было бы очень полезно», — сказал Трамп.

Он также добавил, что видит необходимым «поговорить со всеми». При том Трамп выразил сомнение в том, что Путин приедет на G20, если его пригласят.

Ранее о том, что Россия приглашена к участию в саммит сообщал замглавы МИД России Александр Панкин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что речи о том, чтобы Путин отправился в США на G20, не идет.