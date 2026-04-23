Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. Об этом заявил РИА Новости замглавы российского МИДа Александр Панкин.

«Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», — сказал он.

Саммит G20 запланирован на декабрь 2026 года в Майами. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о визите главы государства Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» в США «речи не идет». Шерпа России в G20 Светлана Лукаш говорила в интервью РИА Новости, что Соединенные Штаты готовятся к возможному приезду российского лидера на саммит.

Последний раз Путин принимал личное участие в саммите G20 в 2019 году. Тогда он проходил в Японии. В ходе саммита российский лидер встретился с президентом США Дональдом Трампом. В 2022, 2023 и 2024 годах российскую делегацию возглавлял глава МИД Сергей Лавров. В 2025-м Россию представлял заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.