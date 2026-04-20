Государственный долг России в 2026 году находится на самом низком уровне среди всех стран «Группы двадцати». Это следует из рейтинга, составленного ТАСС на основе анализа данных Международного валютного фонда (МВФ).

Объем государственного долга Российской Федерации составляет всего 19,1% от валового внутреннего продукта. Это лучший результат среди крупнейших экономик мира.

Международный валютный фонд (МВФ) — спецучреждение Организации Объединенных Наций (ООН) для содействия валютному сотрудничеству между странами и глобальной финансовой стабильности. Основными задачами МВФ являются выдача кредитов странам для решения проблем с платежным балансом, мониторинг мировой экономики и консультирование в области экономической политики.

Вторую строчку в рейтинге с показателем 25,5% занимает Турция. Замыкает тройку лидеров Саудовская Аравия, чей госдолг немного превышает 32% ВВП.

Абсолютным антилидером по этому показателю среди стран G20 оказалась Япония, чей государственный долг перевалил за 204% от ВВП.

Госдолг — сумма накопленных бюджетных заимствований страны, которая должна быть возвращена кредиторам. Может быть внутренним (перед резидентами) и внешним (перед иностранными государствами, банками или международными организациями). Измеряется в процентах к ВВП, чтобы объективно сравнивать долговую нагрузку разных экономик. Высокий уровень госдолга ограничивает возможности государства по финансированию бюджетного дефицита и соцпрограмм.

Следом за Японией с большим отрывом идут превысившие 100-процентный рубеж страны:

Италия (почти 140%)

США (почти 126%),

Франция (чуть больше 118%),

Канада (около 111%),

Китай (порядка 107%),

Великобритания (приблизительно 103%).

Бразилия с показателем 96,5% стала единственной из стран, вплотную приблизившейся к стопроцентному госдолгу: остальные в рейтинге оторвались от нее более чем на 10%:

Индия (83,4%),

ЮАР (почти 79%),

Аргентина (чуть более 70%),

Германия (64,6%),

Мексика (почти 63%),

Южная Корея (54,4%),

Австралия (около 50%),

Индонезия (41,5%).

В декабре президент России Владимир Путин отмечал, что госдолг РФ является одним из самых низких среди стран с развитыми экономиками и составляет менее 18%. По его словам, золотовалютные резервы России превысили $741 млрд, а ВВП вырос на 1% за год и на 9,7% за три последних года, тогда как в странах Еврозоны этот показатель увеличился всего на 3,1%.