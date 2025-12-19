Рост ВВП в России в 2025 году составляет 1%, а за три последних года экономика России выросла на 9,7%, сообщил президент Владимир Путин на программе «Итоги года».

«При этом рост в Еврозоне составил всего 3,1%», — сравнил глава государства.

Как он объяснил, снижение темпов роста ВВП — это сознательная плата за сохранение качества экономики. При этом социальные обязательства перед населением будут выполняться в полном объеме, пообещал президент.

Он рассказал, что сохраняются хорошие темпы повышения реальных зарплат, которые за год они выросли на 4,5%. При этом рост зарплат пока существенно превышает рост производительности труда, составляющий всего 1,1%, отметил Путин и призвал менять это соотношение.

Дефицит бюджета за трехлетку не должен превысить 1,5%, сообщил Путин. В этом году он составляет 2,6%, в следующем, как ожидается, будет на уровне 1,6%. То, что правительству удалось сбалансировать бюджет, это показатель устойчивости российской экономики, подчеркнул президент.

Инфляция по итогам года может составить 5,7-5,8%, сказал Путин, напомнив, что стоит цель ее снижения.

Он сообщил, что золотовалютные резервы России выросли до $741,5 млрд. Госдолг России — один из самых низких среди развитых экономик, он составляет всего 17,7%, указал Путин.