В апреле-мае город Туапсе пережил четыре атаки беспилотников. Пострадали морской порт и нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), на котором вспыхнул пожар. Произошел разлив нефтепродуктов. Два человека официально признаны погибшими, десятки были эвакуированы. Жители Туапсе рассказали RTVI о том, что происходило в городе в эти недели. Смотрите специальный репортаж Алексея Казанникова « «Черное» море».

Анна Бережковская живет на улице Кошкина — ближайшей к НПЗ.

«Если посмотреть на крыши, они все в мазуте. Листья в мазуте, асфальт в мазуте. Всё это начинает испаряться, и опять дышать нечем. Не представляете, сколько здесь было дыма над городом. Ветер в какую сторону дул, той стороне города доставалось. Ну, в первую очередь нам, потому что мы ближе всего», — говорит Анна.

Михаил Сурков также живет совсем рядом от завода, где после атаки беспилотников вспыхнул пожар. Он поделился подробностями, как это произошло.

«Два с половиной часа всё это было. Взрывы. Я дверь держал, жена в туалете с сыном спрятались. Никто не эвакуировал, сами… Пошел вот этот мазутный дождь, погорели все эти сайдинги <…> Стекла побило. Как еще газовые баллоны не взорвались… Три дня я не мог спать: вот это мне казалось, что летят и летят…» — рассказал Сурков RTVI.

В ночь на 16 апреля на дом Лейлы Никашиной упали обломки БПЛА, дом сгорел. Никашина говорит, что услышала «хлопок» и сначала даже не поняла, что случилось.

«Это, оказывается, крышу порвало. На крыше был взрыв, вот и всё. Наша крыша взорвалась <…> Я поднялась и думаю: «Надо, наверное, подметать». До меня еще не дошло, что я горю-то», — вспоминает женщина в разговоре с RTVI.

«Сгорело всё сразу. Все удивляются, как жива [осталась] — непонятно. Кошка у меня потерялась. И остались мы без ничего: ну вообще ничего, выгорело всё», — рассказала Никашина.

Владимир Фуфин — один из волонтеров, убирающих пляжи Туапсе после разлива нефтепродуктов. По его словам, работа идет с утра до позднего вечера. «Чтобы как можно скорее это всё закончилось, чтобы как можно меньше был выброс в море. Поэтому стараемся все вместе — и экскаваторы, и машины, и техника, и люди», — пояснил он.

Елена Луговенко из благотворительной организации «Будь рядом» рассказала RTVI, как волонтеры отмывают от мазута кошек и собак: «Когда ты пытаешься поймать животное, для него это стресс: его куда-то тянут, во что-то пихают — либо в клетку, либо в переноску. Некоторые агрессируют, вот вчера мне прокусили руку <…> Вот мы котика взяли. У него пошла кровь из носа. Экстренно отвезли его в клинику… И ему очень повезло, потому что ветврач в него влюбился и сразу забрал домой. Он сразу поехал в любящую семью. Бывают такие чудеса. К сожалению, мало, но иногда случаются».