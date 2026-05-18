Бывший президент Украины Виктор Ющенко посетовал на «равнодушие» миллионов граждан страны, которые не хотят учить украинский язык. В беседе с журналисткой Натальей Мосейчук, которая шла по-украински, он заявил, что такое «равнодушие» способно «погубить» украинцев как нацию и государство.

«Я хотел бы видеть украинцев осознанными в действиях, убеждениях. <…> Больше всего, что нас погубит как нацию, как государство — равнодушие. Равнодушие миллионов, которые могут не позицию сформировать, которые скажут: “Ну не знаю языка. Ну вот 40 лет Украине, ну не знаю языка”», — сказал Ющенко.

Он напомнил о рассуждениях убитой в результате покушения в 2024 году националистки, экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Та считала, что «не существует русскоязычного украинца», и осуждала за русскую речь даже воюющих на стороне Украины.

«Мы обязательно будем им благодарны. Но, пожалуйста, ребята, учите украинский язык, потому что украинский язык — это суть, за которую вы боретесь. Нет языка — у вас государства не будет. <…> Потому что язык — это две трети субъектности», — в более мягких выражениях передал Ющенко точку зрения Фарион.

Пример не понравился ведущей, которая пообещала, что вырежет этот фрагмент (но в итоге его оставили). Как отметила Мосейчук, имевшая докторскую степень по филологии Фарион «не поехала из своего Львова» в восточную часть Украины, чтобы там учить детей украинскому языку.

«Она сидела у себя во Львове, понимаете, а в селе Литвиновичи не было нормальных учителей, которые бы учили украинскому языку, понимаете? А сейчас учителя украинского языка получают 12 тысяч гривен вместо 35, на которые можно жить», — возразила журналистка.

Фарион регулярно выступала с радикальными заявлениями, которые даже ее соратники по националистическому объединению «Свобода» потом пытались объяснить или смягчить. В 2010 году, выступая в одном из детских садов, Фарион отчитала детей с русскими именами и посоветовала им уезжать из Украины.

Тогда же в телеэфире она заявила, что государство должно заставлять граждан учить украинский язык, а тех, кто отказывается, — сажать в тюрьмы.

В 2019 году Фарион назвала граждан Украины, которые до сих пор не выучили украинского, «ленивыми» и «тупыми». Она утверждала, что человек может быть «или москаль, или украинец», не включая во вторую категорию русскоязычное население.

В 2023 году она раскритиковала говоривших по-русски бойцов ВСУ, заявив, что они не вправе назвать себя украинцами. После этого Служба безопасности Украины (СБУ) завела на нее уголовное дело, а университет «Львовская политехника», где работала Фарион, — уволил. Даже после этого в интервью украинскому «Телеграфу» в июне 2024 года профессор заявила, что не изменяет своей позиции.

Через месяц после этого, 19 июля 2024 года, Фарион получила огнестрельное ранение недалеко от своего дома во Львове и через несколько часов умерла в больнице. Ответственность за покушение взяла на себя неонацистская группировка National-Socialism/White Power* (NS/WP*).

* Признана в России террористической и запрещена