В Туапсе в ночь на 1 мая атаке БПЛА подвергся нефтеперерабатывающий завод, сообщил корреспондент RTVI Алексей Казанников. Оперштаб Краснодарского края не сообщал об ударах по НПЗ, там заявили об атаке беспилотников на морской терминал.

По словам Казанникова, как минимум в двух резервуарах произошло возгорание.

В свою очередь оперштаб Кубани сообщил о возгорании на территории морского терминала в результате атаки дронов. В сообщении говорится, что пострадавших нет, на месте пожара работают специальные и экстренные службы. Всего к ликвидации возгорания привлечены 128 человек и 41 единица техники, в том числе от МЧС.

Как отмечает Казанников, возгорания в районе морского терминала не видно. По его словам, терминал был обесточен, а в городе — масштабное отключение электричества.

Власти Краснодарского края об отключениях электричества и новом пожаре на НПЗ не сообщали.

По данным Минобороны России, всего с 20.00 мск 30 апреля по 7.00 мск 1 мая средств ПВО перехватили и уничтожили 141 украинский беспилотник над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.

Это уже четвертая атака украинских дронов на порт и НПЗ в Туапсе за последние две недели. Как пишет телеграм-канал «Военная хроника», атака произошла практически через сутки после прибытия в район высотного дрона-разведчика НАТО RQ-4D Phoenix.

До этого БПЛА атаковали расположенные в городе инфраструктурные объекты, в том числе портовой и нефтяной, 16, 20 и 28 апреля. После ударов 16 апреля произошел разлив нефтепродуктов, часть которых попала в реку Туапсе. В ночь на 28 апреля возник пожар на НПЗ. На территории Туапсинского округа был введен режим ЧС регионального уровня. Из домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали 60 человек. Оперштаб сообщил о незначительном превышении содержания бензола в воздухе в районе пожара. Утром 30 апреля пожар был полностью потушен.

Вице-премьер Александр Новак назвал «сложной» ситуацию с НПЗ в Туапсе после пожара, передает «Интерфакс». «Необходимо после окончания тушения будет специалистам оценить ситуацию, ущерб и возможности по срокам восстановления», — сказал он.