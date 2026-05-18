Детей мигрантов нужно привлекать к участию в военно-патриотических отрядах — и эту практику следует распространить на всю страну. Об этом RTVI заявил депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. По его словам, это не создание военизированных структур, а часть нормальной интеграции несовершеннолетних в российское общество.

Такая практика уже проводится в Екатеринбурге. Как сообщило 18 мая издание 66.ru, глава городского департамента образования Елена Кириченко в своем докладе рассказала, что в городских детских садах и школах учатся 5 609 иностранцев — 2,75% от общего контингента учеников. Большинство из них граждане Таджикистана (52,3%), Киргизии (31,3%), Узбекистана (6,3%), Азербайджана (3,4%) и Казахстана (2,7%).

Как отмечается в документе, подготовленном к совместному заседанию комиссий гордумы по образованию и безопасности жизнедеятельности, сейчас с детьми работают юнармейские отряды, военно-патриотические клубы, поисковые отряды, «Волонтерская рота Боевого братства» и «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение». Это нужно для «устранения причин и условий, способствующих вовлечению детей иностранных граждан в террористическую деятельность», отмечают власти.

Вегнер в беседе с RTVI эту инициативу поддержал: по его мнению, все, что касается патриотического воспитания, — это «очень правильно».

«Раз они учатся в наших школах, постигают нашу науку и интегрируются в наше общество — это совершенно правильный посыл. В том числе чтобы они участвовали в тех патриотических мероприятиях, которые сегодня мы проводим, тем более если их родители уже граждане России, даже несмотря на двойное гражданство. Мне кажется, это некая интеграция в наше российское общество, понимание, что называется, нашего устава, нашего монастыря», — сказал он.

Депутат отметил, что молодежь из разных диаспор сама охотно участвует в совместных мероприятиях: узбекские и таджикские команды играли в хоккей с местными ребятами «достаточно успешно».

«Многие из них — думаю, большинство — уже считают, здесь родившись, Россию своей родиной и связывают свое будущее с ней. <…> Вся страна уже объединилась в Новороссии на защите рубежей. И правильно было бы, наверное, распространять такое понимание уже на всю Россию. Если считаешь Россию своей родиной, значит, будь любезен устав нашего монастыря исполнять», — добавил Вегнер.

Парламентарий считает, что распространить подобную практику на всю страну не просто разумно — это обязанность государства.

«Не нужно искать здесь подоплеку, что мы пытаемся создавать какие-то военизированные подразделения из них. Это нормальная практика любого государства, когда приехавшие в страну люди, получившие российское гражданство, интегрируются в наше общество, живут его проблемами», — заявил он.

В подкрепление своих слов Вегнер сослался на личный опыт поездок в зону СВО: среди участников боевых действий он видел уроженцев Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.

«Когда я на эту тему просто разговаривал с парнями, они говорят: “Слушай, мы здесь все братья”, — или, как они себя называют, — “братаны”. “Я не могу в окопе разделять на русских и нерусских. Мы здесь все россияне, а иначе что мне ждать? Выстрел в спину?”» — передал он слова бойцов.

Параллельно с патриотическим воспитанием городские власти ведут и другую профилактическую работу: мигрантов, работающих в школах и детских садах, информируют под подпись об ответственности за терроризм и разжигание розни. С учениками проводят социально-психологическое тестирование на склонность к суициду, противоправной и экстремистской деятельности.

С 2025 года для поступления в школу дети мигрантов обязаны сдать тест по русскому языку; в 13 учреждениях города открыты платные курсы для тех, кто его не прошел. С сентября 2025 года по май 2026-го их окончили 173 ребенка, однако после обучения тест успешно сдали лишь 43%, отмечает 66.ru.