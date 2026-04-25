Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Азербайджан предложил провести следующий раунд украинско-американско-российских переговоров в Баку. Встреча с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым состоялась 25 апреля в Габале — сначала в формате один на один, затем в расширенном составе.

Зеленский подчеркнул, что Киев готов к трехсторонним переговорам.

«Безусловно, мы высоко ценим роль наших партнеров в медиации этого процесса. Я поделился с президентом Азербайджана, что мы готовы к трехсторонним переговорам. <…> У нас были такие переговоры в Турции, у нас были такие переговоры с нашими американскими партнерами в Швейцарии. Безусловно, мы готовы к ближайшим переговорам в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии», — добавил украинский президент.

Это первый визит Зеленского в Азербайджан после начала СВО. Алиев заявил, что Баку и Киев взаимно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга во всех международных организациях, и напомнил о своем визите на Украину в январе 2022 года: «Наше сотрудничество имеет очень прочную политическую основу», — отметил азербайджанский лидер.

Алиев также высоко оценил гуманитарную помощь Киеву и сообщил о планах принять группу украинских студентов для реабилитации и знакомства с культурой Азербайджана.

Трехсторонние переговоры Украины, США и России последний раз проходили в Женеве, до этого — дважды в Абу-Даби. В начале марта очередной раунд, намеченный на 5—6 марта в Абу-Даби, был отложен на неопределенный срок.