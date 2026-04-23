Непредсказуемость администрации США — наибольшая проблема в отношениях Москвы и Вашингтона, заявил журналистам в штаб-квартире ООН замглавы МИД России Александр Панкин. Его слова приводит ТАСС.

«Сложность, вероятно, в том, что нет предсказуемости. Утром вы можете слышать одно, вечером — другое, а на следующий день наблюдать действия, которые противоречат и первому, и второму. Высокая степень непредсказуемости — наибольшая проблема», — сказал он.

По оценке Панкина, отношения России и США находятся в «низшей точке». В то же время он счел «довольно плодотворными» переговоры лидеров стран в Анкоридже.

Говоря о возможности нового продления Вашингтоном приостановки американских санкций против российской нефти, Панкин указал, что «Россия всегда исходит из худшего сценария».

«Мы всегда ждем, что ничего хорошего не будет. Если происходит что-то хорошее, то спасибо», — сказал замглавы МИД.

Панкин также заявил, что нынешнее состояние судоходства в Ормузском проливе и американская морская блокада Ирана оказывают влияние и на Россию. По мнению дипломата, ситуация сравнима с крупными кризисами, которые происходили в последние 50-60 лет.

«Было бы глупо говорить, что на Россию это не повлияло. Люди смотрят лишь в одном измерении, что раз Россия является экспортером нефти, то она лишь выигрывает от этого. Однако во-первых, из-за высоких цен снижается спрос. Во-вторых, растут цены на топливо, удобрения и на многие другие вещи. Это делает нас уязвимыми, потому что мы многое импортируем, а они станут дороже», — пояснил Панкин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть «очень много разногласий» с нынешней американской администрацией, в том числе по вопросам санкций и дипломатической собственности.