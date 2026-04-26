США сейчас находятся в сложном положении, переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта пока не являются приоритетным вопросом для Вашингтона. Об этом заявил начальник главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России Игорь Костюков в интервью ИС «Вести».

«Ну, видите, чем заняты американцы, они сейчас в крайне сложном положении, им сейчас не до Украины», — сказал он, отвечая на вопрос о возможных переговорах.

До этого Костюков заявил, что переговорный процесс по урегулированию российско-украинского конфликта заморожен. По его словам, никаких контактов между сторонами сейчас не ведется.

В свою очередь, руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов говорил, что Киев сохраняет неофициальные контакты с Москвой, но не раскрывает их детали.

Переговорный процесс по урегулированию российско-украинского конфликта замедлился после того, как американская администрация сосредоточилась на войне с Ираном. На начало марта был запланирован очередной раунд переговоров в Абу-Даби, однако он был отложен на неопределенный срок.

В последний раз Россия, Украина и США проводили трехсторонние переговоры в феврале в Женеве. Глава российской переговорной делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский оценил эти встречи как «тяжелые, но деловые». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стороны обсуждали мониторинг прекращения огня с участием США и «почти обо всем договорились» по этому вопросу, однако в политической части переговоров, к которой Киев относит территориальный вопрос и санкции, заметного прогресса достичь не удалось.

25 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к проведению следующего раунда трехсторонних переговоров в Азербайджане. Соответствующее предложение он озвучил в ходе визита в республику.