Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина сохраняет неофициальные контакты с российской стороной и не раскрывает их детали, чтобы не ослаблять свои переговорные позиции. По его словам, такие каналы связи позволяют Киеву оценивать позицию Москвы и возможные сценарии развития событий, а сами тайные переговоры имеют решающее значение для мирных переговоров двух стран.

В интервью Bloomberg он отметил, что в закрытых коммуникациях участвуют представители России, которые «действуют прагматично» и понимают баланс сил, ситуацию на фронте и ресурсные возможности сторон. Буданов подчеркнул, что эти контакты носят ограниченный и неформальный характер, но остаются важным инструментом анализа. Как пишет агентство со ссылкой на источники, его подход к переговорам считают более эффективным по сравнению с предшественником. Западные чиновники также отмечают его роль в поддержании обратных каналов связи с Москвой и контактов на международной арене.

Буданов объяснил, что разглашение деталей или давление на участников таких контактов может привести к негативным последствиям для Украины.

«В худшем случае их устранят и казнят. И это только ослабит наши позиции. Потому что те, кто придет следующим — даже если они захотят чего-то добиться — посмотрят на то, что случилось с их предшественниками, и никогда ни на что не согласятся», — заявил он.