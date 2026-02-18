Переговоры в Женеве между Россией, Украиной и США прошли «в рабочем порядке», следующий раунд состоится «скоро». Об этом сообщил глава российской делегации, помощник президента Владимира Путина Владимир Мединский, передает RT.

Отвечая на вопрос телеканала о ходе переговоров, он сделал косвенную отсылку к недавнему высказыванию о нем генсека НАТО Марка Рютте. Тот возмутился возвращением Мединского на переговоры в Женеве, сказав, что глава российской делегации «будет читать лекции украинцам о Швеции или что-то в этом роде».

«Если вы имеете в виду шутки про уроки истории, мы на Крещении Руси остановились», — сказал помощник президента корреспонденту RT.

Ранее Мединский подтвердил журналистам, что после окончания трехсторонних переговоров 18 февраля провел отдельную встречу с представителями украинской стороны в закрытом формате, передает ТАСС. До этого источник агентства в переговорной группе сообщил, что глава российской делегации перед вылетом из Женевы провел двухчасовые закрытые переговоры в гостинице InterContinental, однако с кем именно, не уточнялось.

«Да, с украинской», — ответил Мединский на вопрос об этой встрече.

Детали обсуждений и состав участников этой встречи он не раскрыл.

Украину на отдельной встрече с Мединским представляли руководитель украинской переговорной делегации, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия, пишет «Страна.ua» со ссылкой на представителя секретаря СНБО Диану Давитян.

Около 18 часов по мск корреспондент RT сообщил, что российская делегация вылетела из Женевы.

Итоги переговоров в Женеве

Переговоры в Швейцарии шли два дня в закрытом формате: 17 февраля они продлились около шести часов, 18-го — около двух часов. Мединский оценил встречи как «тяжелые, но деловые».

Глава украинской переговорной делегации, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил, что консультации в Женеве проходили «в группах по направлениям в рамках политического и военного блоков».

По словам президента Украины Владимира Зеленского, стороны обсуждали мониторинг прекращения огня с участием США и «почти обо всем договорились» по этому вопросу. Он назвал это «конструктивным сигналом». В политической части переговоров, к которой Киев относит территориальный вопрос и санкции, «есть наработки», но заметного прогресса достичь не удалось, заявил украинский лидер.

«Пока позиции разные, потому что переговоры были непростые <…> Договорились идти дальше, договорились продолжать», — сказал Зеленский.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, участвовавший в переговорах от американской стороны, заявил о «существенном прогрессе» благодаря усилиям Вашингтона.

РБК со ссылкой на источник в переговорной группе писал, что первый день переговоров в Женеве был «очень напряженным». По информации собеседника, встречи велись как в трехстороннем, так и в двустороннем форматах, в том числе в российско-американском, российско-украинском и российско-американо-украинском. Axios со ссылкой на источники сообщил, что в первый день переговоры якобы «зашли в тупик» из-за позиций, представленных Мединским.

В Кремле заявили, что российская делегация напрямую докладывает президенту России Владимиру Путину о ходе переговоров.