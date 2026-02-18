Одним из итогов трехсторонних переговоров США, Украины и России в Женеве может быть продвижение по ряду вопросов, для которых сформирована конструктивная повестка, считает политолог Александр Асафов. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что под давлением США стороны, вероятно, смогут достичь соглашения по вопросам территорий и выборов на Украине.

«Вероятно, по вопросам, где есть конструктивная повестка, достигнуты продвижения. По принципиальным вопросам сформированы новые модальности, и теперь стороны отправились для консультаций перед следующим раундом», — сказал он.

По словам Асафова, стороны не достигли прорыва в Женеве, однако, учитывая позицию Киева, это было ожидаемо.

Политолог обратил внимание, что США продолжают давить на руководство Украины, за счет чего в скором времени можно ожидать продвижения по ряду ключевых вопросов. Таковыми Асафов назвал вопросы территорий, Запорожской АЭС, временного прекращения огня на время выборов в стране и ее внеблокового статуса.

Вероятность скорого завершения переговорного процесса он оценил как низкую.

18 февраля в Женеве завершились трехсторонние переговоры США, Украины и России, которые длились два дня. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал встречи как тяжелые, но деловые. Он отметил, что в ближайшее время состоится следующий раунд.

В переговорную группу со стороны России помимо Мединского вошли еще 15-20 человек, включая замглавы МИД Михаила Галузина. Кроме того, в Швейцарию приезжал и спецпредставитель Путина инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев для контактов с Вашингтоном по восстановлению сотрудничества России и США.

Переговоры проходили в закрытом формате в отеле InterContinental. По данным источника РБК, первый день был «очень напряженным», встречи велись как в двустороннем, так и в двустороннем формате — российско-американском, российско-украинском и российско-американо-украинском.

Как писал журналист Axios Барак Равид со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров, процесс зашел в тупик из-за позиций Москвы, представленных Мединским. В интервью изданию президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что опасается такой стратегии российских переговорщиков, при которой встречи вернутся к исходной точке, чтобы выиграть время для российской армии на поле боя.

На высказывания относительно Мединского отреагировал политолог Константин Калачев. Он признал, что Украина воспринимает главу российской делегации как раздражитель, поскольку он проявляет бескомпромиссность в вопросах украинского конфликта.

В разговоре с «Лентой.ру» политолог заметил, что итог переговоров будет зависеть не от личностей переговорщиков, а от предложений по завершению конфликта.