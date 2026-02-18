18 февраля в Женеве стартовал второй день переговоров по урегулированию украинского конфликта. В отеле InterContinental вновь встречаются делегации Москвы, Киева и Вашингтона, чтобы обсудить мир. Конкретики в официальных заявлениях по итогам первого дня не было. Пока СМИ пишут, что диалог «зашел в тупик», а источники сообщают о напряженных переговорах, глав делегации США Стив Уиткофф, напротив, говорит о «прогрессе». Подробнее — в подборке RTVI.

Reuters:

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что переговоры во вторник были сосредоточены на «практических вопросах и механизмах возможных решений», не вдаваясь в подробности.

Официальные лица России никак не прокомментировали встречу. Однако российские информационные агентства со ссылкой на источники сообщили, что переговоры были «очень напряженными» и длились шесть часов в различных двусторонних и трехсторонних форматах.

Перед началом переговоров Умеров заявил, что украинская делегация работает «без завышенных ожиданий».

La Repubblica:

Италия присутствовала в Женеве на новом раунде переговоров между Украиной, США и Россией. Вместе с Германией, Францией и Великобританией Италия следит за третьей переговорной сессией после тех, которые состоялись в Абу-Даби. Переговоры между советниками по национальной безопасности этих стран, а также украинской и американской делегациями были запланированы на 17 февраля в кулуарах переговоров.

The New York Times:

После первого дня в Женеве участники не продемонстрировали публичного прогресса. Ожидалось, что переговоры будут сосредоточены на судьбе контролируемой Украиной территории на востоке, которую Москва хочет взять под свой контроль в качестве платы за прекращение ***** [военного конфликта] — требование, которое, по словам Киева, неприемлемо.

Это одно из двух главных препятствий на пути к мирному соглашению, наряду с вопросом о гарантиях безопасности для Украины со стороны Запада, призванных сдержать любое будущее российское вторжение.

Источник, близкий к Кремлю, рассказал, что российские чиновники ценили теплоту и энтузиазм Стива Уиткоффа в отношении переговоров, хотя иногда и сомневались в его надежности как посредника. Также в последнее время россияне рады участию в переговорах [зятя президента США Дональда Трампа Джареда] Кушнера, поскольку он придерживается более организованного и структурированного подхода. В России некоторые даже прозвали этот дуэт «Уиткофф и Зятькофф».

Axios:

Два источника, знакомые с ситуацией, сообщили, что переговоры в политической группе в Женеве 17 февраля «зашли в тупик». Они заявили, что причиной стали позиции, представленные новым главным переговорщиком от России Владимиром Мединским.

[Президент Украины Владимир] Зеленский вновь подчеркнул, что лучший способ добиться прорыва в территориальных вопросах — это личная встреча с [президентом России Владимиром] Путиным. Он сказал, что поручил своей команде в Женеве проработать будущую встречу на уровне лидеров.

Он готов обсудить вывод войск, но призвал Москву отвести свои войска на эквивалентное расстояние и отверг претензии России на суверенитет над этой зоной.

Зеленский также заявил, что во время нового раунда переговоров российские официальные лица пообещали проконсультироваться с Москвой и вернуться с подробной позицией по территориальному вопросу.

Sky News:

Зеленский назвал часть мирного подхода Трампа «несправедливой» и предупредил о том, чего украинцы «никогда не простят». Пока официальные лица из США, Украины и России вели переговоры в Женеве, Зеленский критиковал часть подхода Дональда Трампа к мирному урегулированию.

Он рассказал, что Трамп оказывает на него чрезмерное давление, пытаясь добиться прекращения ***** [военного конфликта]. По словам Зеленского, «несправедливо», что Трамп публично призывал Украину, а не Россию, пойти на уступки. В последние дни Трамп намекал, что именно Украина и Зеленский должны предпринять шаги для обеспечения успеха переговоров.

Однако Зеленский вновь выразил благодарность Трампу за его усилия по установлению мира, добавив, что переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером не сопровождались таким же давлением.

The Economist:

Одна группа переговорщиков во главе с руководителем офиса президента Кириллом Будановым выступает за скорейшее заключение сделки при посредничестве США. Они опасаются, что «окно возможностей» для выгодного соглашения может скоро закрыться.

Вторая часть делегации придерживается скептической позиции касательно быстрого мира под давлением Вашингтона. На этих переговорщиков продолжает влиять бывший глава офиса президента Андрей Ермак, которого отправили в отставку из-за коррупционного скандала.

При этом Зеленский балансирует между ними, сохраняя свое мнение.

Стив Уиткофф в Х:

Успех президента Трампа в сближении сторон ***** [военного конфликта] привел к значительному прогрессу, и мы гордимся тем, что работаем под его руководством для прекращения убийств в этом ужасном конфликте. Обе стороны договорились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над достижением соглашения.

Рустем Умеров в Telegram:

В Женеве завершился первый день трехсторонних переговоров. После совместной части продолжили работу в группах по направлениям. <…> Спасибо американским партнерам за конструктивное взаимодействие и готовность работать в рабочем темпе. О результатах первого дня переговоров в Женеве будет доклад президенту Украины. Завтра утром политическая и военная группы продолжат работу.

Завершил отдельную встречу с представителями США и европейских партнеров — Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии. Обсудили итоги сегодняшнего раунда переговоров и синхронизировали подходы по дальнейшим шагам. Важно сохранять общее видение и координацию действий между Украиной, США и Европой. Есть понимание общей ответственности за результат. Работаем дальше.