Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте раскритиковал возвращение помощника президента России Владимира Мединского к руководству переговорной группой по Украине на предстоящей встрече в Женеве. Об этом Рютте заявил на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«На следующей неделе Путин снова отправляет этого историка на переговоры в Женеву, где тот будет читать лекции украинцам о Швеции или что-то в этом роде», — заявил генсек НАТО.

Новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине пройдет в Женеве 17-18 февраля. В Кремле сообщили, что российскую делегацию вновь возглавит помощник президента Владимир Мединский, как это было на переговорах в Стамбуле в 2022 и 2025 годах. На прошлогодней встрече в Турции Мединский напомнил представителям Киева о Северной войне со Швецией, длившейся 21 год. По утверждению обозревателя The Economist Оливера Кэрролла, помощник Путина в этом контексте заявил, что Россия якобы готова сражаться на Украине «год, два, три — сколько бы времени это ни заняло».

Рютте не в первый раз подвергает критике участие Мединского в переговорах по урегулированию на Украине. В июне 2025 года, после возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле, генсек НАТО заявил, что для завершения боевых действий за столом переговоров должен находиться российский лидер Владимир Путин, а не «историк, который <…> рассказывает нам историю России и Украины с XII века».

Мединский в свою очередь предложил отправить Рютте школьный учебник истории Средневековья, из которого генсек НАТО «точно бы узнал, что в XII веке Украины не было».

В июле того же года Рютте снова упомянул «историка» во главе российской группы, заявив, что тот «объясняет историю России с 1250 года». Украина же под давлением США и НАТО отправила в Стамбул «серьезную делегацию», добавил генсек Североатлантического альянса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ответ, что должность помощника Путина, которую занимает Мединский, «по табели старшинства выше, чем федеральный министр». Таким образом, в соответствии с российским «табелем о рангах», пост Мединского выше, чем пост министра обороны, который тогда занимал глава украинской делегации Рустем Умеров.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала высказывание Рютте «абракадаброй». Она отметила, что Мединский — специалист по международным отношениям, а «без знания истории вопроса ни одну проблему решить нельзя».

Зачем Мединского снова привлекли к переговорам

На встречах по Украине в Абу-Даби в конце января — начале февраля российскую переговорную группу, состоявшую из представителей Минобороны, возглавлял начальник главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков.

На переговорах в Женеве Россию будут представлять не менее 15 человек, поскольку тем для обсуждения будет «побольше», заявил источник РИА Новости. По данным источника ТАСС, в состав делегации в частности войдет замминистра иностранных дел Михаил Галузин.

В Женеву также приедет спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев, возглавляющий группу Россия-США по экономическим вопросам. Он сфокусирован на восстановлении российско-американских отношений и не входит в делегацию по урегулированию на Украине, пояснил источник ТАСС.

Со стороны США в переговорах примут участие спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома, предприниматель Джаред Кушнер.

Состав украинской делегации не изменился, в нее войдут секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, первый замглавы МИД Сергей Кислица, замначальника ГУР Вадим Скибицкий и председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

По оценке Reuters, возвращение Мединского в состав российской переговорной группы может означать, что Москва ожидает смещения акцента с вопросов безопасности на «более широкие точки разногласий» между сторонами. Украинское издание Kyiv Independent расценило привлечение Мединского к переговорам как сигнал «ужесточения позиции Москвы».

Источники Bloomberg в мае 2025 года утверждали, что американская сторона считает Мединского сторонником жесткой линии. По словам собеседников агентства, в разговорах с российскими коллегами американские чиновники давали понять, что предпочли бы избежать его участия в переговорах.