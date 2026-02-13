Новый раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта с участием России, Украины и США пройдет 17-18 февраля в Женеве, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Очередной раунд переговоров <…> состоится в трехстороннем формате в Женеве», — сказал представитель Кремля.

Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, уточнил Песков.

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев написал в своем телеграм-канале, что выбор Женевы в качестве переговорной площадки может говорить о намечающемся диалоге между Россией и Европой. По информации журналиста, другие переговорные треки по украинской проблеме с участием МИД, Кремля и спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева «так же активны и своей актуальности не теряют». «Работа идет по всем направлениям», — говорится в посте.

Источники Politico ранее утверждали, что трехсторонняя встреча может состояться в Майями или Абу-Даби. Официальные лица предполагают, что в переговорном процессе может быть достигнут «какой-либо прогресс». Главным «камнем преткновения» остается территориальный вопрос, сказал один из собеседников издания.

«Обе стороны [Москва и Киев] довольно жестко настроены, но я думаю, все чувствуют, что есть путь вперед», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители российской, украинской и американской сторон могут встретиться 17 или 18 февраля. По словам украинского лидера, в ходе переговоров будет рассмотрено предложение США о создании экономической зоны в Донбассе.

«У нас разные взгляды на это. И договоренности были следующими — давайте вернемся к видению того, как это может выглядеть на следующей встрече», — сказал он.

Зеленский назвал «конструктивным» предыдущий раунд трехсторонних переговоров, который состоялся в начале февраля в Абу-Даби. По его словам, боевые действия на Украине могут закончиться в течение нескольких месяцев, если такие встречи будут проводиться добросовестно.

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись два раунда прямых переговоров по украинскому урегулированию. Встречи проходили в трехстороннем формате при участии Москвы, Киева и Вашингтона. Российскую группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, американскую — спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. В ходе второго раунда стороны договорились об обмене 314 военнопленными.