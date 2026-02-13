Президент США Дональд Трамп может в ближайшие недели сократить внимание к переговорам по урегулированию конфликта на Украине из-за активизации предвыборной кампании, пишет The Atlantic.

В связи с усилением внутриполитической повестки переговорный процесс может начать восприниматься американским лидером как политически невыгодный, отмечает издание.

«Тогда он может выйти из него, возложив вину за провал дипломатии на упертость одной или обеих конфликтующих сторон», — сказано в публикации.

До этого два советника украинского президента Владимира Зеленского сообщили, что лидер страны, возможно, готов пойти на «самую тяжелую уступку из всех» и отказаться от контроля над территориями Донбасса. По данным The Atlantic, после окончания трехсторонних переговоров в Абу-Даби на прошлой неделе украинская делегация передала Зеленскому, что США теряют терпение, а российская сторона не отказывается от требований вывода войск с территорий республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и признания этих регионов и Крыма в составе России.

Сам Зеленский заявил, что Киев в отношении администрации Трампа избрал тактику, которая заключается в том, «чтобы американцы не думали, что мы хотим продолжения войны».

По его словам, именно поэтому украинская сторона начала поддерживать предложения Вашингтона в любом формате, который ускоряет развитие событий.

Зеленский считает, что для Трампа достижение договоренностей до промежуточных выборов в США могло бы стать значимым политическим результатом.

Reuters со ссылкой на источники утверждало, что российская сторона в ходе саммита в Анкоридже потребовала полного вывода украинских войск из Донбасса в обмен на заморозку линии фронта на юге Херсонской и Запорожской областей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в январе заявил, что «быстрое продвижение» процесса урегулирования российско-украинского конфликта возможно после приведения в действие «формулы Анкориджа». При этом Кремль не считает целесообразным раскрывать содержание «формулы Анкориджа», говорил Песков, отмечая, что позиция Москвы заключается в необходимости вывода ВСУ из Донбасса. По его словам, в этом вопросе «есть также другие нюансы».