Организованный при посредничестве США переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине «заходит в тупик», поскольку американский лидер Дональд Трамп «утратил интерес» и отвлекся на удары по Ирану. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четырех евродипломатов, участвующих в переговорах.

По их словам, ближневосточный конфликт отвлек Трампа от мирного соглашения по Украине и принес выгоду России за счет роста цен на нефть, частичной приостановке американских санкций и быстрому истощению запасов необходимых Киеву западных боеприпасов.

«Переговоры зашли в тупик. Нужно вдохнуть новую жизнь в этот формат», — сказал один из источников, осведомленных о ходе переговорного процесса.

Один из источников FT — высокопоставленный европейский чиновник — заявил, что переговоры между российской и украинской делегациями при посредничестве США оказались «в действительно опасной зоне». О том, что сейчас «у американцев другие приоритеты», говорил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Другой источник FT — европейский дипломат — назвал приостановку переговорного процесса «катастрофой» для ЕС и Украины. Он признал, что «Ближний Восток серьезно переориентировал политическое внимание с Украины».

По словам дипломатов, страны ЕС получили предупреждение о задержке поставок американского оружия, в особенности средств ПВО, поскольку США переориентировались на снабжение ближневосточных заказчиков.

«Это, безусловно, проблема, потому что существует конкуренция за одни и те же активы как на Ближнем Востоке, так и на Украине. Очевидно, что сейчас внимание Америки сосредоточено на Ближнем Востоке», — заявила глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас.

По словам источников FT, европейские лидеры скептически оценивают возможность продолжения переговоров по Украине без дальнейшего давления на Россию, а США тем временем действуют в противоположном направлении, отказываясь от антироссийских санкций в пользу «предоставления стимулов» для Москвы.

Собеседники FT отметили, что посредничество Трампа по Украине было в целом «нейтральным», поскольку американские официальные лица были безразличны к условиям прекращения конфликта.