Министерство юстиции США готовит обвинения против бывшего президента Кубы (2008-2018 годы) Рауля Кастро, 94-летнего брата Фиделя Кастро. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, в среду в Майами должна состояться пресс-конференция, связанная с этим делом. В ней, согласно источникам, примут участие и.о. генерального прокурора США Тодд Бланш, директор ФБР Кристофер Рэй, прокурор Джейсон Рединг Кинонес, сенатор Эшли Муди и генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер.

Пресс-конференция официально анонсирована Минюстом как мероприятие «в связи с церемонией памяти участников организации «Братья во спасение» в 1996 году». 24 февраля 1996 года кубинские военные истребители сбили два гражданских самолета, принадлежавших этой базировавшейся в Майами организации эмигрантов. В результате четыре человека погибли. Вашингтон настаивает, что самолеты находились в международном воздушном пространстве.

Официальный представитель Минюста Эмили Ковингтон отказалась комментировать информацию об обвинениях, заявив, что ведомство не реагирует на «слухи». Белый дом переадресовал вопросы в Министерство юстиции.

Публикация Fox News появилась на фоне недавнего визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа на Кубу, где он провел переговоры с кубинскими официальными лицами о возможном урегулировании отношений между двумя странами.

Давление США на Кубу продолжается несколько месяцев. Поставки топлива на остров блокируются, в стране стали нормой веерные отключения электричества. Как сообщило накануне издание Politico, возможен и силовой сценарий «решения кубинского вопроса».