США готовятся предъявить обвинения 94-летнему бывшему лидеру Кубы Раулю Кастро. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на несколько источников.

Обвинения могут быть связаны со сбитыми в 1996 году самолетами США, принадлежавшими гуманитарной организации «Братья во спасение» (Brothers to the Rescue), утверждают американские чиновники, знакомые с ситуацией.

Два легкомоторных самолета Cessna 337 организации «Братья во спасение» были сбиты кубинскими ВВС 24 февраля 1996 года над международными водами Флоридского пролива. Все четыре члена экипажа погибли. «Братья во спасение» искали беженцев в море и сбрасывали на Кубу пропагандистские листовки. Гавана заявляла, что самолеты нарушили воздушное пространство страны. Этот случай вызвал резкое обострение в американо-кубинских отношениях.

Представитель Министерства юстиции США отказался от комментариев.

Рауль Кастро официально покинул пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы в 2021 году. Тем не менее он остается одной из самых влиятельных фигур в стране, отмечает CBS News. Его внука, Рауля Гильермо Родригеса Кастро, сейчас называют главным связующим звеном между США и Кубой. В мае 2026 года он встречался с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. По итогам переговоров Рэтклифф сообщил Дональду Трампу, что США готовы «серьезно обсуждать экономические вопросы и вопросы безопасности, но только если Куба фундаментально изменится».

Информация о готовящемся обвинении по делу 30-летней давности появилась на фоне усиления давления США на Кубу. В стране уже несколько месяцев продолжаются веерные отключения электричества, на острове закончилось топливо.

В конце января Дональд Трамп подписал указ, который вводит пошлины против стран, поставляющих топливо на Кубу. Единственный танкер, который был допущен к берегам Кубы, — российский «Анатолий Колодкин», однако топливо, доставленное на остров, закончилось еще в апреле. В мае Белый дом также ввел вторичные санкции против потенциальных поставщиков. При этом правительство Штатов отрицает блокаду Кубы.