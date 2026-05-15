Российский миллиардер и совладелец крупнейшего железнодорожного оператора страны Никита Мишин подал иск к правительству Канады с требованием исключить его из санкционного списка. Об этом сообщает издание National Post со ссылкой на документы, поданные на прошлой неделе в Федеральный суд.

Бизнесмен настаивает на том, что его включение в перечень лиц, подпавших под ограничения из-за боевых действий России на Украине, было «ошибкой». Он утверждает, что не поддерживает СВО.

Как следует из иска, Мишин уже несколько раз безуспешно обращался к властям Канады с просьбой пересмотреть его статус. Он утверждает, что для него санкции повлекли за собой последствия «сродни уголовным наказаниям»: банки и финансовые учреждения отказывают ему в обслуживании, пострадала репутация, он лишился возможности трудоустройства и не может посещать Канаду.

Мишин продал свою долю в Globaltrans в январе 2024 года, а спустя месяц попал под ограничения.

Согласно документам, поданным бизнесменом в суд, основанием для внесения его имени в санкционный список со стороны Global Affairs Canada (GAC) послужило, в частности, участие в форуме «Гайдаровские встречи» в 2019 году. В канадском внешнеполитическом ведомстве это мероприятие назвали «ежегодной конференцией, организованной и профинансированной российским режимом». Кроме того, внимание привлекло присутствие Мишина на заседании попечительского совета МГУ.

В письме GAC от 7 января 2025 года, на которое ссылается National Post, утверждается: «Ваше участие в этих встречах высокого уровня, связанных с правительством России, даже после вашего переезда в Великобританию, демонстрирует вашу продолжающуюся связь с режимом и поддержку его действий».

Адвокаты Мишина парировали, что эти образовательные мероприятия имели место шесть лет назад и за три года до начала СВО, то есть проводились в тот период, когда западные правительства, включая канадское, сами «полноценно взаимодействовали с Россией».

В марте 2025 года GAC отклонило апелляцию миллиардера. В выдержке из отказа, включенной в иск, утверждается, что канадская сторона, по сути, посчитала бизнесмена косвенно причастным к финансированию боевых действий на Украине.

«После распада СССР вы накопили значительное влияние и богатство в секторе, критически важном для российской экономики, что принесло существенный доход правительству», — приводит издание выдержку из письма GAC.

Там же упомянуты связи Мишина с Алексеем Мордашовым и Игорем Левитиным. Адвокаты бизнесмена утверждали в суде, что он не является их деловым партнером, но их заверения были проигнорированы.

Представители Мишина обратили внимание на то, что при его первоначальном включении в санкционный список канадские власти не предъявляли ему обвинений в «связях с олигархической структурой», а значит, бизнесмен не имел возможности оспорить их прямо тогда — и делает это сейчас.

В письмах в GAC подчеркивается, что лояльность Мишина сейчас «на стороне Запада»: он получил британское гражданство, живет в Лондоне и «категорически против войны в Украине», что подтверждается рекомендательными письмами от «многочисленных уважаемых британских граждан».