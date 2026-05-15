Леон Панетта, экс-директор ЦРУ и бывший министр обороны США, заявил, что попытка решить конфликт с Ираном военным путем приведет к большим потерям американской стороны. Об этом он рассказал в интервью The Times.

Бывший директор ЦРУ заявил, что не видит смысла в новых бомбардировках Ирана. По его словам, эскалация военных действий не приведет к реальным изменениям режима в Иране.

«Они смогли многое выдержать, и, судя по нашим данным, они смогут и впредь выдерживать подобные удары», — заявил Панетта.

Если Трамп стремится к прекращению войны, ему придется решить вопросы по Ормузскому проливу и разработать механизм переговоров по ядерной проблеме, считает экс-директор ЦРУ. Пока ни по одному из этих вопросов решение не достигнуто. По оценкам Панетта, война с Ираном может растянуться еще на несколько месяцев.

«Единственное оправдание для ввода сухопутных войск — это желание гарантировать, что Иран никогда больше не будет контролировать Ормузский пролив. <…> Для контроля этой территории необходимо иметь достаточно войск, чтобы охватить 50 миль по обе стороны пролива и еще 100 миль вглубь. В результате таких действий жертвы неизбежны», — сказал он.

Панетта считает, что для осуществления подобной миссии может потребоваться около 200 тысяч военнослужащих. При этом пожертвовать такими ресурсами американское общество, как и Конгресс, по его мнению, не готово.

«Единственная альтернатива — признать, что Иран будет иметь некоторый контроль, но основной проход [через Ормузский пролив] будет управляться коалицией союзников, которая гарантирует свободное движение судов без сборов. Я думаю, это предпочтительный вариант», — сказал Панетта.

Он также заявил, что американские власти всегда знали, что рано или поздно Иран будет использовать свой контроль над Ормузским проливом как рычаг давления. Однако политики упустили возможность составить действенный план разрешения конфликта на этот случай.

«Пока пролив остается закрытым, пока они продолжают оказывать колоссальное давление на США и мировую экономику, мы ничего не добьемся, потому что у них есть рычаги давления», — уверен Панетта.

Сейчас основной задачей американских властей должно стать возобновление судоходства в Ормузском проливе. При этом администрация Трампа пока не нашла ключ к тому, чтобы не просто добиться прекращения огня, но и решить ключевые вопросы этого конфликта, в том числе в отношении ядерного оружия.

«У президента, честно говоря, очень мало вариантов», — добавил Панетта.

Приоритетом обеих сторон, по мнению экс-главы ЦРУ, должно быть прекращение войны, иначе конфликт рискует затянуться.

Леон Панетта был главой администрации Билла Клинтона с 1994 по 1997 год. С 2009 по 2011 год занимал пост директора ЦРУ, а после этого — с 2011 по 2013 год — был министром обороны при президенте Бараке Обаме. В качестве директора ЦРУ Панетта руководил операцией по ликвидации основателя «Аль-Каиды»* Усамы бен Ладена.

*решением Верховного суда РФ организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России