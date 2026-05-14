Сообщение о том, что основатель Театра Луны, народный артист России Сергей Проханов был доставлен в столичную больницу, не соответствует действительности. Об этом заявил в разговоре с 360.ru сам актер.

«Какой-то бред написали, а мне теперь вся Москва звонит», — сказал он.

Проханов пояснил, что в настоящий момент находится на съемках в Египте, а публикацию о своей госпитализации назвал фейком. Информацию о том, что 73-летний артист был якобы госпитализирован с «невыносимыми» болями в спине в одну из московских больниц опубликовал утром 14 мая телеграм-канал Mash.

В июле 2022 года Сергей Проханов был госпитализирован в Москве из-за желудочного кровотечения. Пресс-секретарь Театра Луны Юлия Сезер отметила, что незадолго до госпитализации он чувствовал себя хорошо и присутствовал на премьерном показе спектакля «Баба Шанель».

Сам артист позднее рассказывал, что проблемы с аритмией начались в 2012 году, после чего он проходил лечение вместе с певицей Аллой Пугачевой.

«Мы лежали в соседних палатах. Мы у Бокерии стенты ставили. У нее восемь стентов, у меня два», — признался Проханов.

Сергей Проханов впервые появился на экране в 1970 году в фильме «Семья как семья». Широкую популярность получил благодаря роли Кеши Четвергова в картине 1977 года «Усатый нянь».

В 1986 году был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР. В 1993 году основал Театр Луны в Москве. В 1999 году был удостоен звания заслуженного деятеля искусств России, а в 2005 году — народного артиста России.