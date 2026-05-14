США оказывают давление на Литву, добиваясь, чтобы Беларуси разрешили возобновить экспорт калийных удобрений через порт Клайпеда. Об этом заявил глава литовского МИД Кястутис Будрис, передает Reuters.

«Ситуация меняется… Я всегда говорил, что такой активности нет, но сегодня могу сказать, что да, дополнительная активность появилась — со стороны США», — заявил министр.

При этом он подчеркнул, что Литва поддерживает санкции ЕС против белорусских калийных удобрений и не станет обсуждать возобновление транзита, пока они остаются в силе.

Санкции ЕС действуют до февраля 2027 года и могут быть продлены. Посольство США в Вильнюсе не ответило на запрос Reuters.

Литовский LRT сообщает, что свое заявление Будрис сделал на закрытом заседании фракции социал-демократов. По его словам, Литва для США является самым удобным маршрутом доставки удобрений, но давление оказывается и на другие страны региона, через которые тоже мог бы идти транзит.

По словам главы МИД, США и ранее пытались выяснить возможности транспортировки удобрений — например, при условии, что американская компания покупала бы их напрямую у предприятия «Беларуськалий» еще в Беларуси, тем самым «формально превращая товар в “американский”». LRT также утверждает, что рассматривался сценарий перевозки удобрений на гуманитарных основаниях.

В марте спецпосланник президента США Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул заявил LRT, что возобновление экспорта калия через Литву было бы выгодно США. Тогда же OFAC (подразделение американского Минфина) окончательно исключило «Беларуськалий» и его трейдера — Белорусскую калийную компанию — из санкционного списка SDN.

Фактически ограничения были сняты еще 15 декабря 2025 года, когда OFAC выдало генеральную лицензию, разрешающую все операции с этими компаниями. Поводом для снятия санкций стало решение Минска освободить 250 заключенных в рамках американского посредничества.

Американские санкции против «Беларуськалия» были введены в августе 2021 года после непризнанных Вашингтоном президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. В 2022 году к ним добавились санкции ЕС — в связи с поддержкой Беларусью действий России против Украины.

Литва тогда же расторгла соглашение с компанией «Беларуськалий» о перевалке 11 млн тонн удобрений через Клайпеду. «Беларуськалий», владеющий 30% навалочного терминала в порту, требует через суд компенсации в €1 млрд.

После введения санкций белорусский калий не исчез с мирового рынка, а был перенаправлен по другим маршрутам. В 2025 году «Беларуськалий» отгрузил на экспорт через Россию 11,9 млн тонн: половина прошла через петербургскую Бронку, четверть — через Усть-Лугу, остальное — через другие российские порты и железнодорожным путем в Китай и СНГ. «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков писал, что США могут начать закупать у Беларуси калийное сырье.

В декабре 2025 года директор Клайпедского порта заявил о готовности к возобновлению перевалки при соответствующем политическом решении. В январе 2026-го о намерении рассмотреть такую возможность говорил и главный советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матулёнис.