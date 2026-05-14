Иранские военные предположительно захватили в Оманском заливе судно, которое могло использоваться как «плавучий арсенал». Об этом сообщает BBC со ссылкой на британскую компанию по управлению морскими рисками Vanguard.

Источники Reuters в сфере морской безопасности сообщили, что речь идет о судне Hui Chuan, которое ходит под флагом Гондураса и числится как исследовательское рыболовное судно.

Однако операторы Hui Chuan сообщили Vanguard, что судно является плавучим оружейным складом для охранных фирм, защищающих суда от нападений пиратов, передает BBC.

По данным Британского управления морских торговых операций (UKMTO), неуполномоченные лица поднялись на борт Hui Chuan в четверг, 14 мая, когда судно стояло на якоре в 70 км к северо-востоку от порта Фуджейра в ОАЭ.

В Vanguard со ссылкой на сотрудника службы безопасности судна сообщили, что его захватили иранцы. Связь с Hui Chuan сейчас потеряна, судно больше не передает координаты через автоматическую идентификационную систему (AIS).

Согласно сервису MarineTraffic, в последний раз Hui Chuan был замечен в Оманском заливе в пределах исключительной экономической зоны Ирана в среду, 13 мая. Местом назначения там указан порт Сухар в Омане. По данным Vanguard, судно направляется в иранские территориальные воды.

Оператором Hui Chuan в морских базах данных указана компания SG Navigation (Маршалловы острова). Reuters не удалось получить комментарий компании.

Захват судна под флагом Гондураса, по всей видимости, произошел после нападения на судно Haji Ali под индийским флагом у берегов Омана 13 мая. Как сообщалось, оно затонуло после взрыва, вызванного ударом «дрона или ракеты», передавала Vanguard.

Компания утверждала, что на борту перевозили скот. После того как на судне вспыхнул пожар, все 14 членов экипажа покинули его, после чего подразделения береговой охраны Омана доставили их в порт Дибба.

Власти Индии сообщили, что команда находится в безопасности, и поблагодарили Оман за ее спасение. Само нападение они назвали «неприемлемым». Индийское Министерство судоходства заявило со ссылкой на данные MarineTraffic, что 57-метровое судно покинуло порт Бербера в Сомали 6 мая и предположительно направлялось в Шарджу в ОАЭ.

Как напоминает Reuters, в апреле иранские военные захватили в районе Ормузского пролива два контейнеровоза, на борту которых находились в общей сложности около 40 человек. Это произошло в ответ на захват американскими военными иранского грузового судна за три дня до этого.