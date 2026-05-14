За бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака в течение пяти часов после ареста внесли почти 15 млн гривен залога из назначенных судом 140 млн. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, на момент публикации сумма внесенных средств составила 14 500 666 гривен. В частности, 8 млн гривен внесла руководитель Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр» Роза Тапанова. Еще 6,5 млн гривен перечислил адвокат и бывший партнер объединения Asters Сергей Свирыба, которого называют одногруппником Ермака. Также 666 гривен внес актер и продюсер Григорий Гришкан. Таким образом, для полного внесения залога остается более 125 млн гривен.

14 мая Высший антикоррупционный суд избрал Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 140 млн гривен. После заседания он заявил, что не располагает такой суммой, но отметил, что рассчитывает на помощь знакомых. Ранее, 11 мая, НАБУ и САП сообщили ему о подозрении по делу о легализации 460 млн гривен при строительстве коттеджного городка «Династия» под Киевом.