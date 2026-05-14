За первый квартал 2026 года злоумышленники совершили около 496 тыс. операций без добровольного согласия клиентов российских банков на 7,4 млрд рублей, следует из данных Центробанка.

Это на 8,5% меньше по числу операций, чем в четвертом квартале 2025 года, когда было зафиксировано 541 тыс. операций без согласия клиентов банков, а сумма выведенных средств составила 7,9 млрд рублей. Доля возмещенных средств практически не изменилась — 5,8% в четвертом квартале 2025 года против 5,7% в первом квартале 2026 года.

Количество предотвращенных мошеннических операций в первом квартале 2026 года составило 16,8 млн (23 млн в четвертом квартале 2025 года), их общая сумма — 1,8 трлн рублей (2,3 трлн рублей в четвертом квартале 2025 года).

Среди операций без добровольного согласия в отношении физлиц 254 тыс. пришлись на банковские карты, 104 тыс. — на счета, 127 тыс. — на переводы через СБП, 7,2 тыс. — на электронные кошельки и 801 случай — на переводы без открытия счета.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на «Т-Мобайл» писал, что в первом квартале 2026 года в России почти вдвое сократилось число мошеннических звонков по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Больше всего таких звонков второй год подряд приходится на Приморский край, за которым следуют Чукотский автономный округ и Хабаровский край. При этом процент мошеннических звонков в Татарстане, Амурской, Воронежской и Орловской областях снизился в 3-5 раз.