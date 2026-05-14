Спасенный из джунглей Камбоджи россиянин Алексей Коротеев, которого в начале мая нашли в истощенном состоянии в районе пляжей курорта Сиануквиль, рассказал KP.RU, что приехал в страну на заработки, но попал в рабство в скам-центре. Оттуда он с трудом смог сбежать.

«Да, я попал в рабство. Получилось все, как у всех. Я искал работу, а нашел это», — поделился 38-летний мужчина.

Он пояснил, что его спасение — это «долгая история», которую он пока не готов рассказывать, потому что пытается оправиться от пережитого. Кроме того, он снова ищет работу, но теперь с максимальной осторожностью.

Алексей обещал обязательно все раскрыть впоследствии, «чтобы люди не попадались на ту же удочку».

Коротеев, шеф-повар родом из Барнаула, отправился путешествовать по Камбодже, проехал все побережье от границы Вьетнама до Таиланда и активно делился фотографиями и видео в своем блоге. Однако в начале марта публикации резко прекратились.

В одном из отчетов о своих приключениях он показал, что ночует в гамаке, не заботясь о ночлеге под крышей. Судя по всему, после бегства из рабства россиянин продолжал ночевать на улице. В начале мая его нашли в лесу в районе пляжей и доставили в больницу.

Местные СМИ писали, что мужчина просил обратиться за помощью в российское посольство. Канал Baza сообщал, что жители наткнулись на него случайно и что к тому моменту он был «крайне истощен». Документы россиянина оказались в порядке.