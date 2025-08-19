В селе Подколодновка Богучарского района Воронежской области фермеры держали в рабстве около 100 человек, заманив их обещаниями выгодных условий труда и высокими заработками, сообщают «Вести Воронеж» со ссылкой на волонтерское движение «Альтернатива». Региональное следственное управление СКР проводит проверку, по итогам которой примет процессуальное решение.

Волонтеры из «Альтернативы» рассказали, что обнаружили на ферме трех граждан Беларуси — женщину по имени Алена и двух мужчин, Сергея и Юрия. По их словам, Алена и Юрий попали в рабство в мае 2025 года, а Сергея хозяева привезли из Краснодарского края, где он четыре месяца торговал арбузами. С Кубани на ферму доставили и работника по имени Олег — россиянина, уроженца Смоленской области.

Ферма огорожена, и работникам запрещали выходить за забор без сопровождения «старшего» — мужчины по имени Слава и прозвищу «Цыган», передают волонтеры слова освобожденных рабов. Этот «Слава» водил других в магазин, где сам покупал им то, что они просили, в рамках выделенного им хозяевами «бюджета» — не более 3 тысяч рублей в месяц.

«Кормят работников, по их наблюдениям, в основном просроченными продуктами, попытки побега — пресекаются и наказываются, а в остальном — обещания, что обязательно зарплата будет и домой отвезут», — цитируют волонтеров «Вести Воронеж».

В середине августа им удалось освободить еще одну работницу фермы — женщину по имени Елена, которую увезли месяцем ранее с одного из железнодорожных вокзалов под предлогом выгодного трудоустройства. Незнакомая девушка предложила Елене хорошую работу с высоким заработком, та согласилась, а когда оказалась на ферме, то уже не могла оттуда выбраться.

«Альтернатива» записала рассказ освобожденных работников на видео. По их словам, всем им предлагали примерно одинаковые условия — зарплату по 2 тысячи рублей в день с бесплатным проживанием и питанием. Предполагалось, что они получат оплату за посадку овощей, работу в теплицах и обработку плантации, но их «просили потерпеть неделю, потом месяц», не отдавая деньги.

«Один раз даже подняли на нас руку», — пожаловался один из освобожденных.

По словам работников, за ними следили двое — уже упомянутый Слава «Цыган» и бригадир Андрей, которого называли «Кабаном». Славе якобы выдавали деньги на всех, но остальным он ничего не отдавал. В целом же фермой якобы управляла некая Надежда Васильевна, которая представлялась всем новеньким «предпринимательницей». «Комсомолка» уточняет, что эта женщина и ее супруг, руководящие плантацией, являются выходцами с Украины, а Славу и Андрея называет «двумя вербовщиками цыганской национальности».

Работники рассказали, что на момент их приезда на ферме уже трудились около 70 человек. На момент выхода публикации без учета освобожденных волонтерами их насчитывалось уже 108.

Следственное управление СКР по Воронежской области начало доследственную проверку в отношении «неизвестных лиц» на основании опубликованных «Альтернативой» материалов. По ее итогам будет принято процессуальное решение, говорится в телеграм-канале ведомства. Проверку по своей линии начало и региональное управление МВД, утверждают «Вести Воронеж».