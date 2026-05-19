Министерство здравоохранения Уганды подтвердило вспышку лихорадки Эбола после двух случаев завоза инфекции на территорию страны из соседней Демократической Республики Конго, сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление ведомства. В ответ на угрозу правительство ввело временный запрет на рукопожатия и другие формы приветствия с физическим контактом.

Первый пациент, гражданин ДРК, скончался в больнице Кибули Муслим 14 мая после развития геморрагических симптомов. Второй инфицированный находится на лечении в изоляционном центре при Национальной референс-больнице Мулаго. По данным медиков, вспышка вызвана штаммом «Бундибудью».

Постоянный секретарь Минздрава Уганды Дайана Атвайн пояснила, что запрет на физические контакты направлен на предотвращение передачи вируса, который распространяется через прямой контакт с инфицированными биологическими жидкостями. Власти призывают граждан избегать объятий и прикосновений друг к другу.

Службы наблюдения и экстренного реагирования Уганды развернуты для отслеживания контактов и мониторинга возможных мест заражения. Особое внимание уделяется больницам, пограничным переходам и общественным пространствам. Медики проводят активное выявление лиц, которые могли контактировать с зараженными.

Министерство здравоохранения Уганды также выпустило рекомендации для населения: соблюдать строгую гигиену, часто мыть руки с мылом, использовать спиртосодержащие антисептики и немедленно сообщать о таких симптомах, как лихорадка, рвота, кровотечение и сильная слабость.

Атвайн заверила, что ситуация под контролем. Она подчеркнула, что система здравоохранения Уганды имеет успешный опыт борьбы с Эболой — с опорой на улучшенные механизмы экстренного реагирования и эпиднадзора, созданные за последние годы. Власти призывают население сохранять спокойствие и доверять действиям медицинских служб.

Уганда уже успешно справлялась с несколькими вспышками Эболы в прошлом, что позволило стране наработать важные компетенции в противодействии этому опасному заболеванию, постоянно совершенствуя системы быстрого реагирования и устанавливая строгий контроль за распространением инфекций, напомнила представитель Минздрава страны.