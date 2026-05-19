Иранские власти воспользовались перемирием с США, чтобы расчистить десятки разрушенных позиций баллистических ракет и освободить проходы к подземным арсеналам. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на американского военного чиновника.

Собеседник издания рассказал, что Иран часто осуществлял пуски из глубоких подземных пещер и других сооружений, прорубленных в гранитных породах, — такие объекты трудно поразить штурмовой авиации США.

По его словам, такая ситуация привела к тому, что американские самолеты по большей части атаковали лишь внешний контур этих объектов, в результате чего обрушались и засыпались проходы.

По данным источника, впоследствии иранским войскам удалось передислоцировать мобильные пусковые установки и скорректировать тактику на случай возобновления атак с воздуха.

Он добавил, что военное руководство исламской республики изучило траектории полетов истребителей и бомбардировщиков США. Чиновник напомнил об инцидентах со сбитыми американскими истребителями, а также предупредил, что маршруты и характер полетов над Ираном стали слишком предсказуемыми, что дало возможность противнику выстроить эффективную защиту.

Публикации NYT предшествовало заявление президента США Дональда Трампа о возможной бомбардировке Ирана в случае, если стороны не достигнут соглашения по ключевым вопросам, одним из которых является отказ Тегерана от обладания ядерным оружием.

Издание обратило внимание, что американский лидер не назвал конкретных целей, однако официальные лица сообщили, что руководство Вооруженных сил США разработало несколько вариантов, включая удары по баллистическим ракетным комплексам Ирана.