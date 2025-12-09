Euroclear предупредил о риске потери активов в России на сумму €16 млрд, если замороженные средства Банка России будут изъяты по плану Еврокомиссии. Об этом заявил гендиректор депозитария по финансовым рискам Гийом Элие в интервью Agence France-Presse (AFP).

«Если решение ЕС будет расценено как конфискация российских активов, это сделает Euroclear и его клиентов, инвестирующих в России, уязвимым для юридического преследования и изъятия активов. Депозитарий подчеркивает, что управляет в России активами примерно на €16 млрд», — сказал Элие (цитата по ТАСС).

Ранее европейские власти заверили, что предоставят Euroclear «трехуровневую защиту», которая гарантирует, что не существует «ни одного сценария», при котором депозитарий не смог бы получить для погашения долга России в случае необходимости. Однако у Euroclear по-прежнему сохраняются опасения по данному вопросу, о которых его представители открыто заявляют.

«Как мы можем быть уверены в том, что, если нам понадобятся деньги в понедельник утром, мы сможем предоставить эти гарантии? <…> Уверены ли мы, что через 10 лет все еще будем защищены?» — задался вопросами Элие.

Еще одна проблема заключается в том, что этот шаг может подорвать доверие к европейской экономике, поскольку международные инвесторы могут прийти к выводу, что ЕС «не является безопасным местом для инвестиций».

Вместе с тем представитель депозитария считает, что возможно достичь консенсуса по данному вопросу. Решение может быть принято на саммите Евросоюза 18 декабря.

«Юристам необходимо сесть за стол переговоров и разработать план, позволяющий снизить или избежать рисков. Мы также рады сесть за стол переговоров, чтобы создать наилучшую структуру за те короткие сроки, которые у нас есть — это выполнимо», — заявил Элие.

France 24 предполагает, что возражения Бельгии могут быть преодолены, поскольку другие страны-участницы ЕС продвигают план по конфискации замороженных российских активов. Телеканал напоминает, что Брюссель предлагал рассмотреть возможность использования около €25 млрд, находящихся на пределами Euroclear. «[Но], вероятнее всего, у ЕС нет особого желания прибегать к резервному плану по привлечению кредита, который по-прежнему предпочитает Euroclear», — сообщает France 24.