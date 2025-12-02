США планируют вернуть России ее замороженные активы после подписания любого мирного плана по Украине. Об этом официальные лица в Вашингтоне «недвусмысленно» заявили спецпредставителю Евросоюза по санкциям Дэвиду О’Салливану во время его визита «летом», рассказали Politico два высокопоставленных дипломата.

Поездка О’Салливана в США, которую освещали СМИ, состоялась 8 сентября. Несмотря на то, что он там узнал, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продолжила воплощать планы использования замороженных в Европе российских активов для финансирования Украины, пишет портал.

В своей программной речи в Европарламенте 10 сентября фон дер Ляйен призвала «срочно разработать решение для финансирования военных действий Украины за счет замороженных российских активов».

«С помощью денежных средств, связанных с этими российскими активами, мы сможем предоставить Украине репарационный кредит. Сами активы не будут тронуты. Риск придется нести коллективно. Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит репарации», — заявила она.

По словам одного из дипломатов, говоривших с Politico, тем самым глава Еврокомиссии попыталась «поставить европейский штамп» на эти активы.

США, возможно, никогда не одобряли идею использования замороженных российских средств, пишет портал в своей брюссельской новостной сводке. Он отмечает, что в утекшем в СМИ изначальном варианте американского мирного плана по Украине из 28 пунктов было положение, касающееся этих денег, которое возмутило Европу.

Пункт, о котором идет речь, гласил, что $100 млрд замороженных российских активов будут инвестированы в усилия США по восстановлению Украины, при этом Америка получит 50% прибыли от этого и еще часть будет вложена в совместные американо-российские проекты.

Собеседники Politico среди дипломатов сообщили, что чиновников ЕС возмутила перспектива того, что США заберут часть активов себе, даже если номинально это будет направлено на восстановление Украины, а остальным «поделятся с Россией». По некоторым данным, в Евросоюзе отклонили спорный пункт, но официальные лица пока так и не ознакомлены с последней версией мирного плана, пишет портал.