Спецпредставитель Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан прилетел в Вашингтон, что обсудить с американской стороной новые рестрикции против России. Об этом сообщили в Еврокомиссии.

Associated Press со ссылкой на источник отмечает, что О’Салливан 8 сентября посетит министерство финансов США, чтобы обговорить «различные формы экономического давления на Россию». В преддверии встречи глава американского минфина Скотт Бессент 5 сентября уже созвонился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Глава ЕК также побеседовала с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом, рассказав, что «единственной темой во время разговора была Украина».

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что он готов перейти ко «второй фазе» санкций против России: в ответ на соответствующий вопрос журналистов от кратко сказал «да», не вдаваясь в подробности.

Также 47-й американский лидер отметил, что в ближайшее время вновь планирует пообщаться с президентом России Владимиром Путиным по телефону.

«Очень скоро. В течение следующих нескольких дней», — объявил Трамп.

Президент США в очередной раз подчеркнул, что «недоволен» всем, что связано с военным конфликтом на Украине.

Скотт Бессент, в свою очередь, допустил, что Вашингтон и Брюссель могут ввести пошлины на поставки нефти в страны, покупающие российские нефтепродукты.

«Нам нужно, чтобы наши европейские партнеры последовали нашему примеру. <…> Сейчас начинается гонка между тем, как долго продержатся украинские военные, и тем, сколько сможет выдержать российская экономика», — цитирует его The Guardian.

Ранее администрация Трампа уже ввела тарифы против Индии в размере 50% из-за того, что в Нью-Дели не отказались закупать российскую нефть и нефтепродукты. Однако против Китая, несмотря на напряженные отношения между Вашингтоном и Пекином, подобные меры не принимались.

Евросоюз принял уже 18 пакетов антироссийских санкций. Теперь же ведется работа над 19-м пакетом рестрикций против Москвы.