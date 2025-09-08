Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в ближайшие несколько дней планирует провести разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил по возвращении в Вашингтон с финала US Open, который прошел в Нью-Йорке.

«Очень скоро. В течение следующих нескольких дней», — цитирует Трампа «Интерфакс».

Президент США подчеркнул, что не доволен продолжением боевых действий на Украине.

«Я недоволен ими. Я недоволен всем, что связано с этой войной», — сказал Трамп.

Накануне Минобороны России сообщило о массированном ударе высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска дронов, а также военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины. По данным ведомства, были также поражены промышленное предприятие «Киев-67» и логистическая база «СТС-ГРУПП» в Киеве.

В Минобороны подчеркнули, что цели удара достигнуты, по другим объектам в границах украинской столицы удары не наносились.

При этом американский лидер подчеркнул, что ситуация будет урегулирована.

«Я считаю, что это будет урегулировано. Я уверен, что мы это сделаем», — отметил Трамп.

От также сказал, что некоторые европейские лидеры посетят Белый дом в начале этой недели, чтобы обсудить мирную сделку по Украине. Трамп не уточнил, о ком идет речь.

О предстоящем разговоре с Путиным президент США также упоминал 5 сентября. Трамп подчеркнул, что у него с российским коллегой «получился хороший диалог».