Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что вскоре планирует поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным, передает телеканал C-SPAN.

Один из журналистов спросил американского лидера, планирует ли он в ближайшее время поговорить с Путиным.

«Да, я буду. У нас получился очень хороший диалог», — ответил Трамп.

Накануне американский президент присоединился по видеосвязи к встрече «коалиции желающих», в которой принимали участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Bild писала, что разговор был напряженным и после него Трамп опубликовал в Truth Social свое фото с Путиным перед переговорами на Аляске.

Комментируя заявление американского лидера в Белом доме, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил «Интерфаксу», что для возможного разговора Путина и Трампа пока нет наработок, но контакт может быть быстро организован.

Также представитель Кремля отметил, что Путин высоко ценит усилия Трампа и конструктивные отношения с ним. При этом пресс-секретарь добавил, что разговоры российского и американского лидеров — непростые, каждый отстаивает интересы своей страны.