Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что «глубоко ценит» слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что он и индийский лидер «всегда будут друзьями». Об этом Моди написал в соцсети X (ранее — Twitter).

«Глубоко ценю и полностью разделяю чувства президента Трампа и его позитивную оценку наших отношений. Индия и США поддерживают очень позитивное и далеко идущее всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство», — говорится в тексте публикации.

Выступая перед журналистами в Белом Доме, Трамп назвал Моди «отличным премьер-министром», однако отметил, что ему не нравится то, чем занимается индийский премьер «в этот конкретный момент».

Слова американского президента прозвучали после введения администрацией США тарифов на импорт товаров из Индии в размере 50% из-за того, что правительство страны продолжило покупать российскую нефть и нефтепродукты после начала специальной военной операции.

На фоне роста напряжения отношений с США индийский премьер впервые за более, чем семь лет совершил официальный визит в Китай, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, где также присутствовал президент России Владимир Путин.

Трамп прокомментировал поездку индийского и российского лидеров в Пекин, предположив, что США «потеряли Индию и Россию, которые ушли к глубочайшему и темнейшему Китаю».

«Пусть их ждет долгое и процветающее будущее вместе!» — написал он в социальной сети Truth Social.

Позднее также стало известно, что Моди пропустит сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где вместо него 27 сентября выступит глава индийского внешнеполитического ведомства Субраманьям Джайшанкар.

Как отмечает India Today, несмотря на позитивную интонацию Моди, прокомментировавшего слова Трампа об их отношениях, индийский лидер все же не стал называть Трампа своим «другом». Издание предположило, что это означает необходимость определенной «закулисной работы» для того, чтобы странам удалось преодолеть возникшее охлаждение в двусторонних отношениях.