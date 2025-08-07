Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые за более чем семь лет посетит Китай с официальным визитом, сообщает Reuters со ссылкой на правительственный источник. По оценке агентства, планируемый визит стал «очередным признаком дипломатического потепления в отношениях с Пекином на фоне роста напряженности в отношениях с США».

Моди вылетит в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который стартует 31 августа. Индийский МИД пока не ответил на запрос Reuters по поводу этой поездки.

Агентство отмечает, что она запланирована как раз на период «самого серьезного кризиса» индийско-американских отношений за долгие годы, еще сильнее обострившегося после решения президента США Дональда Трампа ввести в отношении Индии самые высокие среди азиатских стран пошлины на импорт ее товаров.

Другой источник в индийском правительстве сообщил, что как раз сейчас с запланированным визитом в России находится советник президента страны по нацбезопасности Аджит Довал. Предполагается, что он на высоком уровне обсудит закупки российской нефти и оборонное сотрудничество, в том числе возможное ускорение поставки системы ПВО С-400, а также возможный визит президента РФ Владимира Путина в Индию в конце августа.

«В ближайшие недели за поездкой Довала последует визит в Россию министра иностранных дел Индии Субрахманьяма Джайшанкара», — напоминает Reuters.

Визит Моди на саммит ШОС в китайский город Тяньцзин станет первой его поездкой в страну с июня 2018 года. Потом индийско-китайские отношения резко ухудшились на фоне боестолкновений вдоль спорной границы в Гималаях в 2020 году. Относительная «оттепель» между странами началась в октябре 2024 года, когда их лидеры провели переговоры на полях проходившего в России саммита БРИКС.

Трамп 6 августа заявил, что его администрация примет решение о санкциях за покупку российской нефти после того, как будут оценены итоги усилий США по урегулированию конфликта на Украине. Он также пригрозил ввести дополнительную 10-процентную пошлину на импорт товаров из стран БРИКС за «поддержку антиамериканской политики».

Четыре источника с оценкой на внутреннюю оценку индийского правительства сообщили Reuters, что санкции Трампа будут стоить стране конкурентного преимущества в виде поставок в США товаров на сумму около $64 млрд (около 80% общего объема экспорта Индии). С другой стороны, отмечает агентство, в индийской экономике с ее объемом $4 трлн доля экспорта «относительно низка», поэтому меры Вашингтона будут иметь «ограниченное влияние на ее рост». Так, в 2024 году Индия экспортировала в США товары на сумму около $81 млрд.

Накануне, 6 августа, Резервный банк Индии сохранил прогноз роста ВВП на текущий финансовый год (с апреля 2025-го по март 2026-го) на уровне 6,5% и не стал менять ставки.

При этом в другой статье на сайте агентства говорится, что трамповские меры в отношении Индии «грозят свести на нет два десятилетия дипломатического прогресса» и подорвать сотрудничество в других областях. Индийская оппозиция и общественники уже призвали Моди «противостоять запугиванию» со стороны США. Предложение Трампа закупать пакистанскую нефть вместо российской было воспринято в Нью-Дели как насмешка, пишет Reuters.

В «необычайно резком» заявлении, обнародованном на этой неделе, Индия пообещала «принять все необходимые меры для защиты своих национальных интересов» и обвинила США в двойных стандартах, поскольку они наказывают ее за покупку российской нефти, но сами при этом продолжают покупать у России гексафторид урана, палладий и удобрения. Повышенные Трампом пошлины в этом заявлении названы «несправедливыми, необоснованными и неразумными». Однако, подчеркивают источники Reuters, индийские власти осознают негативные последствия любой дальнейшей эскалации.

«В отличие от Китая, у Индии нет рычагов давления, таких как поставки редкоземельных металлов, которые могли бы заставить Трампа улучшить условия любой торговой сделки», — отметили они.

Предыдущие администрации США, включая первый президентский срок Трампа, тщательно выстраивали отношения с Индией, рассматривая ее как жизненно важного партнера в долгосрочных усилиях по противодействию растущей мощи Китая. Но сейчас, как утверждают опрошенные Reuters аналитики, ситуация едва ли не худшая с 1998 года, когда против Индии были введены американские санкции за ядерные испытания.

«Отношения с Индией рискуют превратиться в футбол во внутренней политике Америки. Вопросы, которые напрямую касаются Индии, являются одними из самых острых и взрывоопасных в Вашингтоне, включая иммиграцию и депортацию, визы H1B для технических специалистов, офшоринг и зарубежное производство американскими компаниями, а также обмен технологиями и совместные инновации с иностранцами», — предупредил бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента в период президентства Джорджа Буша-младшего Эван Фейгенбаум.