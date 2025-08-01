Угрозы президента США Дональда Трампа о том, что он введет тарифы для стран-партнеров Соединенных Штатов, все больше становятся явью. Новые пошлины должны были вступить в силу с 1 августа, но глава Белого дома дал большинству государств еще неделю, чтобы успеть заключить торговые соглашения. Исключением стала Канада — для нее Трамп уже увеличил тарифы с 25% до 35%. Подробнее о том, кого затронут пошлины 7 августа, — в материале и инфографике RTVI.

Тарифы 66

Американский лидер говорил о том, что хочет обложить некоторые страны дополнительными пошлинами, уже давно. И вот 31 июля на сайте Белого дома появился указ с обновленными ставкам для 68 государств и территорий.

Больше всего не повезло Сирии, которая с 7 августа должна будет торговать с пошлинами в 41%. Второе место среди «неудачников» делят Лаос и Мьянма — у них тарифы в 40%. А на третьей строчке, как ни странно, оказалась Швейцария — для нее Вашингтон подготовил тарифную ставку в 39%.

Всего в списке, не считая Евросоюза в целом, оказались девять европейских стран: уже упомянутая Швейцария, Сербия (35%), Босния и Герцеговина (30%), Молдова (25%), Исландия, Лихтенштейн, Северная Македония, Норвегия (по 15%) и Великобритания (10%).

Больше всего тарифы Трампа задели Африканский континент — в списке оказались сразу 22 государства, а самые высокие ставки достались Алжиру, Ливии и ЮАР (по 30%). В Латинской Америке под раздачу попали восемь государств, причем самые высокие пошлины (в 18%) отошли Никарагуа.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе наиболее высокая тарифная ставка, не считая Лаоса и Мьянмы, будет у Брунея и Индии — по 25%. Всего в списке 15 азиатских стран, включая Японию и Южную Корею.

В перечне государств, которые будут облагаться дополнительными тарифами, оказались и Казахстан с Афганистаном, причем Астане не повезло больше — для нее установлены пошлины в 25%, а для Кабула — 15%.

Кроме них в списке Трампа есть Тайвань, для которого предусмотрены пошлины в 20%, и Фолклендские острова — формально это заморские территории Великобритании, но право владеть ими оспаривается Аргентиной. Для архипелага установлены пошлины в 10% (как и для Соединенного Королевства).

Исключения из правил

Несмотря на то, что больше всего действующий глава Белого дома угрожал именно Пекину, Китая в списке не оказалось. Ранее две страны успели обменяться тарифными заявлениями, пообещав установить пошлины, которые превышают 100%. Тем не менее, пыл США и КНР немного угас, так как страны сейчас активно ведут торговые переговоры, чтобы не допустить торговой войны, которая была между Вашингтоном и Пекином во время первого президентского срока Трампа.

Кроме того, в перечне не было и Мексики, хотя раньше 47-й президент США хотел ввести тарифы именно против нее. Этого не случилось благодаря телефонному разговору Трампа с мексиканским лидером Клаудией Шейнбаум.

«Мексика продолжит платить 25%-й тариф на фентанил, 25%-й тариф на автомобили и 50%-й тариф на сталь, алюминий и медь. Кроме того, Мексика согласилась немедленно отменить свои нетарифные торговые барьеры, которых было немало», — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

О добавил, что следующие 90 дней страны будут вести переговоры, чтобы подписать торговое соглашение, так что введение пошлин откладывается на три месяца.

А вот кому не повезло, так это Канаде, ведь для нее новые пошлины уже действуют.

«Президент Дональд Трамп подписал указ об увеличении тарифа для Канады с 25% до 35%, при этом более высокий тариф начнет действовать с 1 августа 2025 года», — говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

В Вашингтоне объяснили, что всему виной тот факт, что Канада «не смогла оказать содействие в сдерживании потока фентанила» и других наркотиков, а также приняла ответные меры против США.

При этом, как отмечает агентство Reuters, решение Трампа связано с тем, что ранее премьер-министр Канады объявил о том, что страна признает палестинское государство на 80-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

«Ух ты! Канада только что объявила, что поддерживает государственность Палестины. Это сильно затруднит заключение торгового соглашения», — подчеркнул американский лидер в Truth Social.

Незадолго до крайнего срока Евросоюз успел подписать с Соединенными Штатами торговое соглашение. Однако оно оказалось далеко не в пользу Брюсселя.

«Условия соглашения, согласованного Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сильно перекошены в пользу США. Евросоюз — в обмен на избежание угрозы дальнейшего повышения пошлин — согласился принять как минимум 15-процентные пошлины на все товары, не повышая при этом тарифы в самом Евросоюзе», — подчеркнул в разговоре с RTVI депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек.