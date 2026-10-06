Во французском Лансе 15-летний школьник лишился левой кисти во время столкновений участников образовательных протестов с полицией 5 октября. По предварительной версии, он поднял гранату, примененную силовиками, и она взорвалась у него в руке. Обстоятельства проверяет Генеральная инспекция национальной полиции (IGPN), сообщает Le Parisien.

Подросток пострадал около 10:30 возле профессионального лицея Auguste-Béhal, где он учится. Перед зданием собрались примерно 200—250 молодых людей. По словам префекта департамента Па-де-Кале Франсуа-Ксавье Лоша, участники бросали предметы в полицейских.

Пострадавшего срочно доставили в больницу Лилля. Префект сообщил, что его жизни не угрожает опасность. Мэр Ланса Сильвен Робер заявил, что школьнику потребовалась сложная операция.

Версия о том, что подросток поднял гранату, чтобы бросить ее обратно, исходит от полицейских источников, на которых ссылаются Le Parisien и AFP. Прокурор Бетюна Этьен Тьеффри подчеркнул, что пока не может подтвердить, взял ли школьник устройство в руку или оно попало в него при броске.

Расследование открыто по факту насилия, повлекшего увечье или стойкую инвалидность. Инспекция должна восстановить последовательность событий и установить, были ли соблюдены условия применения такого типа гранаты. После происшествия лицей объявил о немедленном переходе на дистанционное обучение и создании службы психологической поддержки.

Тяжелая травма произошла на фоне продолжающихся школьных протестов. Учащиеся требуют увеличить финансирование образования, устранить нехватку преподавателей и улучшить состояние зданий. Среди претензий — переполненные классы и отсутствие замены заболевшим учителям, особенно в неблагополучных районах.

По данным французского Минобразования, утром 5 октября блокадами и другими нарушениями работы были затронуты 413 учебных заведений. При этом число таких учреждений снизилось по сравнению с пятницей, когда их насчитывалось 564. На 6 октября профсоюзы и ученические объединения назначили новую общенациональную мобилизацию.

С начала протестов власти сообщили примерно о 5 тыс. задержаний; около 85% задержанных — несовершеннолетние. Министр образования Эдуар Жеффре также заявил о 24 подожженных или разгромленных учреждениях и 78 пострадавших сотрудниках образовательной системы. По его словам, нападения на персонал обычно совершали люди, не связанные с соответствующими лицеями.