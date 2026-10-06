Выступающая за независимость Квебека партия Parti Québécois победила на провинциальных выборах 5 октября, положив конец восьмилетнему правлению Coalition Avenir Québec. Ее лидер Поль Сен-Пьер Пламондон обещает провести новый референдум об отделении от Канады, сообщает Reuters.

Parti Québécois возвращается к власти впервые с 2014 года. Однако, по данным Associated Press, партия не получила большинства в Национальном собрании: для этого требовалось занять не менее 64 из 127 мест. Ей предстоит сформировать правительство меньшинства и искать поддержку других фракций для принятия законов и прохождения голосований о доверии.

Пламондон связывает отсрочку референдума с политической неопределенностью и экономическими последствиями американских пошлин. Ограничения Трампа затронули важные для Квебека экспортные отрасли — алюминиевую, сталелитейную и обрабатывающую промышленность. Лидер сепаратистов считает, что обсуждать будущее провинции следует в более спокойной обстановке.

Согласно опросам, за независимость выступают около 30% квебекцев — показатель, близкий к историческим минимумам. Аналитики связывают результат прежде всего с усталостью от прежнего правительства.

Перед выборами 77% участников опроса Léger заявили, что хотят смены власти. Среди причин недовольства Reuters называет высокие цены, нагрузку на систему здравоохранения и ущерб от американских тарифов. Президент исследовательской компании Жан-Марк Леже сформулировал настроения избирателей так:

«Избиратели хотят это правительство, но без референдума».

Для премьер-министра Канады Марка Карни результат создает дополнительные сложности: он призывает провинции действовать сообща в отношениях с Вашингтоном. Пламондон обещает сотрудничать с Оттавой там, где это соответствует интересам Квебека. Однако партия выступает против увеличения иммиграции, намерена разорвать связи провинции с британской монархией и заблокировать проект высокоскоростной железной дороги между Квебеком и Онтарио.

Сам Квебек дважды голосовал о независимости — в 1980 и 1995 годах. Оба раза сторонники сохранения провинции в составе Канады победили.