Работу президента США Дональда Трампа одобряют 32% американцев — столько же, сколько в сентябре, когда показатель достиг минимума за его политическую карьеру. Новый опрос Reuters/Ipsos, завершенный 5 октября, также выявил рекордно низкую поддержку президента среди американцев латиноамериканского происхождения: его деятельность одобряют лишь 24%, сообщает Reuters.

Согласно опубликованным Ipsos результатам, деятельность Трампа не одобряют 65% участников исследования. Почти половина всех опрошенных — 49% — выразила категорическое неодобрение, тогда как полностью поддерживают президента 12%.

Особенно заметное ослабление позиций республиканцев исследование зафиксировало среди латиноамериканских избирателей. На выборах в Конгресс 3 ноября за демократов намерены голосовать 52% зарегистрированных избирателей этой группы, за республиканцев — 26%. Таким образом, преимущество демократов достигает 26 процентных пунктов.

Эта группа помогла Трампу победить на президентских выборах 2024 года: тогда он получил почти половину ее голосов, существенно улучшив результат 2020-го. Теперь уровень одобрения его работы среди латиноамериканцев оказался самым низким за оба президентских срока, отмечает агентство.

В целом среди зарегистрированных избирателей демократического кандидата в Конгресс готовы поддержать 44%, республиканского — 37%. Еще 13% не определились, следует из таблиц Ipsos.

Нынешние настроения создают для партии президента риск потери контроля над Конгрессом. Голосование 3 ноября определит состав Палаты представителей и части Сената — и возможности Трампа проводить свою программу в оставшиеся два года полномочий.

Опрос проводился с 30 сентября по 5 октября через онлайн-панель KnowledgePanel. В нем участвовали 4506 совершеннолетних жителей США. По данным Ipsos, погрешность для полной выборки составляет 1,5 процентного пункта, для зарегистрированных избирателей — 1,7 пункта. Для отдельных групп населения она выше.