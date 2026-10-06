Самолет ATR-42 военно-воздушных сил Нигерии разбился 5 октября в штате Ондо на юго-западе страны. Погибли все находившиеся на борту — 25 пассажиров и семь членов экипажа, сообщает Reuters со ссылкой на президента Болу Тинубу. В стране объявлен трехдневный национальный траур.

Самолет выполнял плановый перелет из Бенин-Сити в Лагос. По словам министра авиации Фестуса Кейамо, диспетчеры потеряли связь с бортом в 09:13 по местному времени — 11:13 мск. Повторные попытки связаться с экипажем по радио оказались безуспешными. Обломки обнаружили возле военно-морской базы в районе города Игбокода.

На место направили поисково-спасательные команды. Очевидцы рассказали Associated Press, что самолет упал возле реки, а часть его корпуса оказалась в воде. Один из местных жителей сообщил, что перед падением услышал громкий звук, похожий на раскат грома. Причины катастрофы пока не установлены.

Тинубу поручил командованию ВВС немедленно провести тщательное расследование, чтобы установить обстоятельства крушения и предотвратить подобные происшествия.

«Это болезненный момент для наших вооруженных сил и всей страны», — заявил президент.

На время траура государственные флаги по всей Нигерии приспустят. Имена погибших военно-воздушные силы опубликуют после уведомления их семей, говорится в сообщении администрации президента.