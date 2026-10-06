Профсоюзам в России нужно давать больше прав и независимости, чтобы те могли эффективно защищать граждан перед работодателями. С таким предложением в беседе с RTVI выступил депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев.

«Думаю, нужно усовершенствовать законы о профсоюзах, взяв на вооружение лучший мировой опыт. Лучший с точки зрения защиты прав работников», — сказал он.

Например, предлагает депутат, «если обязать работодателей договариваться с профсоюзами, те могут добиваться более высокой оплаты для членов профсоюза, единой прозрачной тарифной сетки, согласно которой зарплата зависит от должности, стажа, выработки, а не от личных симпатий руководства».

«Также нужно усовершенствовать механизмы контроля за выполнением коллективных соглашений, это усилит позиции профсоюзов в спорах с бизнесом и повысит доверие к ним работников», — сказал собеседник RTVI.

Кроме того, он считает актуальным учесть изменение структуры занятости и предложил разработать «нормативную базу для создания специализированных объединений самозанятых и работников цифровых платформ».

Камнев обратил внимание на то, что сейчас у профсоюзов в России по закону есть право участвовать в переговорах, инициировать коллективные трудовые споры и обращаться в суды от имени работников. При этом, судя по количеству обращений в КПРФ по поводу нарушений трудовых прав, система в основном пока не работает так, как должна, отметил он.

«Людям не платят зарплату, заставляют работать даром сверхурочно или необоснованно увольняют, и они чаще идут к депутатам, в трудовую инспекцию, в прокуратуру, в СМИ, как было, например, на хлебозаводе в Балашихе, где люди работали в невыносимых условиях. То есть куда угодно, только не в профсоюз. Возникает вопрос: а почему?» — рассуждает депутат.

По его мнению, это связано во многом со спецификой того, что в России профсоюзы часто создаются либо при участии государства, либо там работают по факту назначенные руководством компаний люди.

«Будь это независимые организации со стопроцентно своим бюджетом на взносах, в работу которых работодатели не могли бы вмешиваться и с которыми были бы обязаны договариваться, картина могла быть совсем другой. Потому что сильные независимые профсоюзы могут не оглядываться на интересы гендиректоров, стоять на своем и реально влиять на законодательство, защищая как свое влияние, так и права трудящихся», — заявил он.

Кроме того, если в СССР членство в профсоюзе было чуть ли не обязательным условием профессиональной состоятельности — и полезным, путевки в санатории выделяли, например, то сейчас это дело добровольное, добавил парламентарий.

«С одной стороны, оно и должно быть добровольным. Но получается замкнутый круг: люди не вступают в профсоюзы массово, потому что не верят в их силу и не видят для себя никакой выгоды, хотя без массового участия ни один профсоюз не может быть по-настоящему сильным, способным действительно влиять на решения работодателей», — продолжил депутат.

В этой связи Камнев считает, что и сами профсоюзы должны постараться — больше рассказывать о своих достижениях, в том числе на примерах выигранных судов, возвращенных долгов по зарплате, надбавок рабочим, которых удалось добиться.