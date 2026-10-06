Германия и Франция предлагают ограничивать доступ иностранных государств к рынку ЕС, Саудовская Аравия снижает цены на нефть для Азии, а инвесторы в Бразилии делают ставку на победу Флавиу Болсонару. Одновременно Индия расширяет участие в переговорах Москвы и Киева, а финансовые проблемы Франции усиливают давление на евро. RTVI собрал главное из публикаций зарубежных СМИ к утру 6 октября.

Foreign Affairs: старение Китая становится испытанием для его политической системы

Сокращение и старение населения грозят Китаю затяжным экономическим замедлением, считает исследователь Карл Минцнер. По приведенным в статье прогнозам, к 2040-м годам доля жителей старше 65 лет может приблизиться к 30%. Это увеличит нагрузку на пенсионную систему и здравоохранение, где сохраняется большой разрыв между городом и деревней.

Главную проблему автор видит в неспособности руководства приспосабливаться к переменам. Призывы больше рожать не устраняют финансовые трудности семей, а настороженность к иностранцам мешает привлекать мигрантов. Вместо реформ власти усиливают контроль, накапливая причины недовольства. Минцнер предупреждает: США тоже рискуют столкнуться с похожими последствиями низкой рождаемости и ограничений иммиграции.

Bloomberg: Германия и Франция предлагают ЕС новое торговое оружие

Берлин и Париж направили Урсуле фон дер Ляйен предложение разрешить Евросоюзу ограничивать доступ к единому рынку странам, использующим торговлю для давления. Китай в документе прямо не назван, однако инициатива прежде всего связана с зависимостью Европы от китайских поставок и конкуренцией с субсидируемыми производителями.

Запрет доступа должен стать крайней ответной мерой — например, при прекращении экспорта критически важных редкоземельных материалов. Германия и Франция также предлагают быстрее расследовать недобросовестную конкуренцию в целых отраслях, включая химию, производство пластмасс и гибридных автомобилей. Речь пока идет о предложениях, которым потребуется одобрение институтов ЕС.

Bloomberg: Саудовская Аравия резко снижает цены на нефть для Азии

Saudi Aramco снизила цену своего основного сорта Arab Light для азиатских покупателей до минимума за шесть лет. В ноябре нефть будет продаваться со скидкой $5 за баррель к региональному ориентиру против $2 в октябре. Решение оказалось неожиданным для трейдеров и переработчиков, рассчитывавших на повышение цены.

Производители Персидского залива борются за покупателей на фоне восстановления экспорта и сохраняющихся рисков для судоходства. Для Европы Aramco, напротив, подняла цены на $3, для США оставила их без изменений. Азиатским клиентам предложены альтернативные пункты отгрузки вне Ормузского пролива — Янбу на Красном море и Сиди-Керир на Средиземном.

Bloomberg: Ирак ищет танкеры, чтобы контролировать вывоз нефти через Ормуз

Государственная Iraqi Oil Tankers Co. собирается зафрахтовать как минимум один супертанкер VLCC и судно класса Suezmax. Компания также намерена повторно объявить тендер на дополнительные танкеры: предыдущий отменили из-за отсутствия приемлемых предложений.

Багдад стремится уменьшить зависимость от покупателей, готовых отправлять суда в опасный район только в обмен на большие скидки. Арендованные танкеры будут вывозить нефть через Ормуз и перегружать ее за пределами пролива. Однако расширение флота обходится дорого: один из недавно приобретенных иракскими компаниями супертанкеров стоил около $200 млн.

Bloomberg: изменения закона могут поставить под угрозу дело «Чистилище» в Словакии

В Словакии продолжается крупный процесс о предполагаемой коррупции в силовых структурах. По версии обвинения, в 2012—2018 годах высокопоставленные сотрудники за взятки вмешивались в расследования и собирали компромат на противников партии Роберта Фицо. Среди подсудимых — бывший глава полиции, ныне вице-спикер парламента Тибор Гашпар. Большинство обвиняемых вину отрицают.

Правящая коалиция собирается ограничить использование показаний свидетелей, сотрудничающих со следствием. Обсуждение законопроекта запланировано на 6 октября. Прокурор считает, что поправки могут оказаться фатальными для процесса. Фицо и его партия называют дело политически мотивированным, а Гашпар отвергает связь законодательной инициативы со своим судом.

Bloomberg: Индия расширяет участие в переговорах России и Украины

Нью-Дели обсуждает с Москвой и Киевом безопасность судоходства в Черном море, поставки энергоносителей и возможные договоренности об отказе от ударов, заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар. Контакты начались после гибели и ранений индийских моряков в июле, а затем охватили вопросы зернового экспорта и энергетики.

Джайшанкар признал, что успех не гарантирован, но даже ограниченное соглашение помогло бы странам Глобального Юга, особенно чувствительным к перебоям с продовольствием и удобрениями. Индия при этом сохраняет тесные отношения с Россией, которая остается важным поставщиком нефти и вооружений.

The Telegraph: новые правые вытесняют традиционные партии Европы

«Альтернатива для Германии» получила 38,2% голосов на выборах в Мекленбурге — Передней Померании. ХДС канцлера Фридриха Мерца набрал 4,9% и впервые не прошел в земельный парламент. Газета рассматривает этот результат вместе с предыдущей победой АдГ в Саксонии-Анхальт как свидетельство кризиса традиционных правоцентристов.

Особенно заметен рост поддержки новых правых среди молодежи. Эксперты связывают его с дороговизной, низкими доходами и опасениями жить хуже родителей. Похожую тенденцию издание отмечает во Франции, где «Национальное объединение» укрепляет позиции среди молодых избирателей. Немецкая АдГ оспаривает в суде присвоенную ей разведкой экстремистскую классификацию.

The Telegraph: Карл III отказался оплачивать судебную борьбу Эндрю

Король запретил Эндрю Маунтбеттену-Виндзору использовать получаемое от него содержание для оспаривания полицейских действий. Бывший герцог Йоркский добивается пересмотра законности ордеров, на основании которых в феврале прошли обыски и его арест. По данным газеты, судебные расходы он должен покрывать самостоятельно.

Расследование связано с материалами дела Джеффри Эпштейна и предполагаемой передачей ему служебной информации во время работы Эндрю торговым представителем Великобритании. Полиция просит ограничить доступ к документам, ссылаясь на продолжающееся расследование. Для монархии процесс означает риск нового витка внимания к связям королевской семьи с Эпштейном.

Financial Times: рынки Бразилии делают ставку на победу Болсонару

Неожиданно сильный результат Флавиу Болсонару в первом туре президентских выборов вызвал рост бразильских активов. По данным газеты, в понедельник реал укреплялся к доллару на 4,8%, а основной фондовый индекс в ходе торгов подскакивал примерно на 9%.

Инвесторы рассчитывают на сокращение государственных расходов и бюджетного дефицита, что могло бы облегчить снижение процентных ставок. Дополнительный оптимизм связан с успехами Либеральной партии на парламентских и губернаторских выборах. Однако аналитики предупреждают: даже при победе Болсонару экономические реформы придется согласовывать с Конгрессом.

Financial Times: евро упал до минимума за 17 месяцев

Европейская валюта дешевела в понедельник на 0,8%, до $1,116, на фоне распродажи французского государственного долга. Доходность десятилетних облигаций Франции на прошлой неделе приблизилась к 5% против 3,2% в конце февраля. Инвесторы сомневаются в способности правительства ограничить бюджетный дефицит.

Неопределенность усиливают президентские выборы во Франции в следующем году и объявленные досрочные выборы в Испании. Давление распространяется на долговые рынки других стран еврозоны, прежде всего Италии. На этом фоне участники рынка обсуждают возможное вмешательство Европейского центрального банка.

The Economist: сильный доллар становится зависимым от бума ИИ

Доллар укрепился вопреки прогнозам дальнейшего падения: индекс DXY вырос в этом году примерно на 4%. Журнал связывает движение с ослаблением евро, дорогими энергоносителями и устойчивостью американской экономики. Потребление и инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта поддерживают рост и привлекают иностранный капитал.

Однако характер этой поддержки меняется. Спрос на доллар все больше связан с вложениями в американские акции и корпоративные облигации, а не только с поиском безопасного убежища. По оценке издания, возможный обвал бума ИИ способен вызвать одновременную распродажу фондовых активов и американской валюты.

Axios: французский долговой кризис угрожает соседям по еврозоне

Инвесторы требуют все более высокую доходность французских облигаций, а разрыв с немецкими бумагами достиг максимума со времен европейского долгового кризиса. Давление усиливают бюджетный дефицит, старение населения и политические разногласия вокруг сокращения расходов.

Перед президентскими выборами 2027 года убедить кредиторов в способности контролировать бюджет становится сложнее. Тревога распространяется на Италию, однако повторение прежнего кризиса не предрешено: у ЕЦБ остаются возможности вмешательства. Главный вопрос — сможет ли Париж предложить убедительный план при дорогих заимствованиях.

Axios: Верховный суд США проверит пределы миграционной политики Трампа

В новом судебном сезоне предстоит рассмотреть законность содержания некоторых мигрантов без возможности освобождения под залог и депортаций в третьи страны, с которыми у высылаемых нет связей. В повестку также входят климатические иски к нефтяным компаниям, ограничения на оружие типа AR-15 и подтверждение гражданства при регистрации избирателей.

Разбирательства проходят на фоне недовольства Трампа судьями, включая назначенных им самим. Хотя Верховный суд поддерживал ряд мер администрации, он блокировал и некоторые важные инициативы президента. Новые решения покажут, какие ограничения суд установит для дальнейшего расширения исполнительной власти.