Бомбардировщики США покинули британскую базу после угрозы нападения, Белоруссия возобновляет поставки калия американцам, а Китай сокращает число банков ради устойчивости финансовой системы. Германия объявила о новой помощи Украине, Додик заявил о победе своей партии, британские зеленые поссорились с еврейскими организациями. RTVI собрал главное из публикаций зарубежных СМИ к утру 5 октября.

Foreign Affairs: большинство палестинцев поддерживает создание двух государств

Представление о том, что палестинцы в целом отвергают мирное соглашение с Израилем, не соответствует результатам опросов, утверждают авторы Foreign Affairs, участвующие в проекте Arab Barometer. В октябре 2025 года создание двух независимых государств поддерживали 64% жителей Газы и 56% жителей Западного берега. Более свежий опрос в Газе показал, что 65% респондентов считают вооруженное сопротивление причиной разрушений, а не средством защиты.

Разочарование в ХАМАС и Палестинской администрации усиливает запрос на новое руководство. При этом большинство жителей Газы хочет остаться и восстанавливать свои дома. Авторы подчеркивают: готовность к компромиссу предполагает реальную перспективу собственной государственности. Поэтому восстановление территории, по их мнению, должно сопровождаться политическим соглашением и обновлением палестинской власти.

Bloomberg: Мерц привез в Киев пакет помощи на €1,35 млрд

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев 4 октября объявил о новой военной и энергетической помощи Украине на €1,35 млрд. Военная часть предусматривает поддержку в области дальнобойного оружия, боевых беспилотников и спутниковых технологий. Еще €350 млн предназначены для восстановления энергетической инфраструктуры перед зимой.

Владимир Зеленский сообщил о договоренностях по оборонным заказам и совместным проектам стоимостью более €8,5 млрд. Вместе с канцлером приехали представители немецких оборонных и энергетических компаний. Берлин намерен расширять совместное производство, в том числе беспилотников-перехватчиков: Мерц объясняет поддержку Украины интересами безопасности самой Германии.

Bloomberg: дорогие кредиты угрожают биржевому буму вокруг ИИ

Инвесторы продолжают покупать акции технологических гигантов, несмотря на рост стоимости заимствований. Доходность десятилетних гособлигаций США превысила 5,3%, достигнув максимума с 2002 года, однако Nasdaq 100 обновил рекорд. Рынок рассчитывает, что развитие искусственного интеллекта обеспечит компаниям резкое увеличение прибыли.

Одновременно строительство дата-центров и закупка оборудования требуют все больше заемных средств. Высокие ставки удорожают инвестиции, окупаемость которых остается неопределенной. Bloomberg предупреждает: зависимость фондовых индексов от нескольких технологических компаний усиливает риск общего падения, если их результаты не оправдают ожиданий.

The Telegraph: редактор BBC обвинил Трампа в подстрекательстве на фоне судебного спора

Международный редактор BBC Джереми Боуэн заявил, что Дональд Трамп подстрекал сторонников к насилию у Капитолия. На публичном выступлении журналист признал, что монтажные склейки в документальном фильме BBC следовало обозначить, но сохранил свою оценку поведения президента. Он также обвинил Трампа в коррупции и постоянной лжи.

Ранее BBC извинилась за монтаж речи, создававший впечатление, будто Трамп напрямую призывал сторонников штурмовать Капитолий 6 января 2021 года. Президент подал иск на $10 млрд. Корпорация отрицает клевету и добивается прекращения дела, в частности указывая, что фильм не транслировался во Флориде, где рассматривается иск. Суд назначен на февраль 2027 года.

The Atlantic: американские мормоны теряют молодежь и привычный семейный уклад

Среди молодых американцев, выросших в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, ее последователями остаются примерно половина. В 1980-е годы показатель превышал 80%. The Atlantic связывает изменения с разногласиями по вопросам однополых браков и положения женщин, а также с ослаблением общественной жизни при приходах.

Даже верующие, желающие большую семью, сталкиваются с дорогим жильем и необходимостью работать обоим родителям. Руководство церкви вновь подчеркивает важность брака и рождения детей, одновременно расширяя возможности участия женщин. При этом организация сообщает о росте числа последователей в мире благодаря новым обращенным.

Financial Times: Китай сократил число банков почти на четверть

За четыре года число банковских организаций в Китае уменьшилось на 23%, до 3 139. Только в 2025 году самостоятельное существование прекратили более 670 учреждений, преимущественно сельских. Речь главным образом о слияниях и поглощениях, при которых обязательства перед вкладчиками переходят к другим банкам.

Власти стремятся усилить контроль за небольшими кредиторами, наиболее уязвимыми перед проблемными займами, нехваткой капитала и кризисом недвижимости. Однако объединение банков не устраняет общие причины давления на отрасль: низкие ставки сокращают прибыль, а спрос на новые кредиты остается слабым.

Financial Times: США получат первую за четыре года партию белорусского калия

Судно с 30 тыс. тонн белорусских калийных удобрений должно прибыть в Новый Орлеан 14 октября. Поставка стала возможной после смягчения американских санкций в рамках договоренностей об освобождении политзаключенных. Дональд Трамп обещает крупную сделку с Минском и утверждает, что белорусская продукция будет дешевле канадской.

Аналитики сомневаются в возможности быстро нарастить поставки. Санкции ЕС закрывают доступ к Клайпеде, вынуждая пользоваться более дорогими маршрутами через Россию, а продукция на 2026 год уже законтрактована. Поэтому нынешняя партия, по оценкам собеседников FT, имеет прежде всего политическое значение.

Financial Times: Додик заявил о победе своей партии на выборах в Боснии

Милорад Додик объявил об успехе Союза независимых социал-демократов на выборах в Боснии и Герцеговине. По сообщению FT, партия стала крупнейшей силой в парламенте Республики Сербской, а ее кандидаты победили на выборах главы этого образования и сербского члена коллективного президиума страны.

Результат позволяет Додику сохранять влияние после отстранения от должности президента Республики Сербской. После голосования он подтвердил курс на ее отделение от Боснии и Герцеговины и поблагодарил Владимира Путина и Дональда Трампа. Оценки политика пока следует отличать от окончательных официальных итогов выборов.

Financial Times: резолюция против сионизма расколола британских зеленых

Еврейские организации обвинили британскую Партию зеленых в антисемитизме после принятия резолюции «Сионизм — это расизм». Документ поддержали 1 022 участника съезда, против выступили 813. Он предусматривает создание единого палестинского государства вместо Израиля.

Лидер партии Зак Полански добивался поправок, сохраняющих возможность решения на основе двух государств и исключающих дискриминацию еврейских членов партии, но обе отклонили. Сам он в голосовании не участвовал. После принятия резолюции руководство заявило, что защита прав палестинцев совместима с защитой прав евреев и дискриминация недопустима.

Financial Times: США становятся похожи на Италию из-за проблем молодежи с работой

Растущий разрыв между поколениями делает американский рынок труда похожим на итальянский, рассуждает автор колонки FT. Старшие работники сохраняют устойчивые позиции, тогда как молодым труднее начать карьеру. Безработица среди американцев 20—24 лет составляет 7,1% — примерно вдвое больше, чем среди работников среднего возраста.

Искусственный интеллект, по мнению автора, способен усугубить положение: опытным специалистам он помогает повышать производительность, а начинающих может лишить должностей, на которых прежде набирались опыта. Ослабление социальных лифтов усиливает разочарование молодежи и привлекательность популистских обещаний.

Financial Times: США вернули бомбардировщики с британской базы после угрозы нападения

Американские бомбардировщики B-1 покинули авиабазу Фэрфорд и вернулись в США, подтвердил представитель оборонного ведомства. Перебазирование произошло после задержания пятерых молодых мужчин по подозрению в подготовке нападения. Самодельных взрывных устройств в их автомобилях не обнаружили, однако нашли бензин.

Всех пятерых освободили под залог; позднее задержанного британско-иранского гражданина также отпустили под залог. Расследование продолжается, причастность Ирана не установлена, Тегеран отвергает обвинения. Американская сторона подчеркивает, что возвращение самолетов не исключает дальних боевых вылетов непосредственно с территории США.

The Economist: новые границы округов могут не спасти республиканцев на выборах

Изменение избирательных округов дает республиканцам преимущество примерно в шесть-семь мест в Палате представителей, подсчитал The Economist. Теперь для получения большинства демократам необходимо опередить соперников по общему числу голосов приблизительно на четыре процентных пункта вместо двух. Однако модель журнала прогнозирует разрыв около восьми пунктов.

Особенно заметны перемены в Техасе: снижение поддержки Трампа среди латиноамериканских избирателей делает конкурентными некоторые округа, задуманные как республиканские. Согласно прогнозу издания, демократы могут получить 239 мест. Это расчет предвыборной модели, который зависит от дальнейшей динамики кампании и явки.

The New Yorker: налог на миллиардеров расколол Калифорнию и демократов

В Калифорнии предлагают ввести разовый налог в размере 5% на состояния миллиардеров. Инициатива, вынесенная на голосование 3 ноября, затронет около 200 человек. Ее сторонники рассчитывают получить $100 млрд и направить большую часть средств на здравоохранение, компенсируя сокращение федерального финансирования Medicaid.

Противники предупреждают об отъезде состоятельных жителей и снижении инвестиций. Среди них — губернатор Гэвин Ньюсом. The New Yorker рассматривает спор как столкновение запроса на налогообложение богатства с зависимостью демократов от крупных спонсоров. Автор ожидает, что эта тема получит продолжение в президентской кампании 2028 года.

The Washington Post: противники Трампа готовят ограничения для будущих президентов

Демократы обсуждают реформы, которые должны ограничить президентскую власть после ухода Дональда Трампа. Среди предложений — усиление контроля Конгресса над чрезвычайными полномочиями, защита Минюста от политического вмешательства и ужесточение правил против личного обогащения президента и его семьи.

Сторонники изменений ориентируются на реформы после Уотергейта. Однако нынешний политический раскол осложняет достижение соглашений. Кроме того, будущая администрация демократов сама может захотеть воспользоваться расширенными полномочиями. Белый дом отвергает обвинения в злоупотреблениях и настаивает на законности своих действий.