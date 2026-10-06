Видеоаналитика на базе искусственного интеллекта разработки технологического партнера Госкорпорации «Ростех», компании NtechLab, помогла найти в Новосибирской области 250 пропавших детей менее чем за полтора года.

Система FindFace Multi используется в регионе в рамках АПК «Безопасный город». С апреля 2025 года жителям области доступна возможность поиска пропавшего ребенка с помощью биометрии. Алгоритм анализирует видеопоток с городских камер, расположенных в местах массового скопления людей — на объектах транспортной инфраструктуры, улицах и площадях, в государственных учреждениях. Точность распознавания составляет более 99,9%, а на анализ у системы уходят доли секунды. Таким образом, правоохранительные органы могут оперативно обнаружить потерявшегося ребенка.

Также видеоаналитика NtechLab помогает правоохранительным органам выявлять в городах Новосибирской области преступников, объявленных в розыск. Только за 2025 год с помощью видеоаналитики правоохранители обнаружили более 3 тысяч правонарушителей.

Решения NtechLab по распознаванию лиц работают в крупных российских регионах, в том числе в Нижегородской и Самарской областях, Краснодарском крае, а также в Ямало-Ненецком автономном округе и Северо-Кавказском федеральном округе. Ранее NtechLab также запустила первые проекты в Калужской области.