Из частного центра современного искусства во французском Иссуаре похитили бронзовую обложку книги «Апокалипсис святого Иоанна», созданную Сальвадором Дали. Кража произошла в ночь с 4 на 5 октября. Прокуратура Клермон-Феррана начала расследование, сообщает Le Parisien.

Похищенная обложка весит 150 кг. Дали украсил бронзовую скульптурную композицию золотом, драгоценными камнями и ракушками. Вес всей книги составляет 210 кг; ее прежде называли самой тяжелой и самой дорогой в мире.

Издание существует в единственном экземпляре. Его создавали в 1958—1961 годах по инициативе издателя Жозефа Форе. В работе участвовали семь художников и семь писателей, среди которых — Жан Кокто, Бернар Бюффе, Жан Жионо, Леонард Фужита и Осип Цадкин. Текст Откровения Иоанна Богослова дополнили рисунками и авторскими размышлениями на больших пергаментных листах.

В прокуратуре назвали похищенный предмет уникальным произведением искусства большой ценности. Расследование поручили жандармерии Клермон-Феррана. Обстоятельства вывоза столь тяжелого объекта пока не раскрыты.

«Это работа частного владельца, у которого был небольшой частный музей современного искусства, в котором хранились другие произведения меньшей ценности», — заявил агентству AFP мэр Иссуара Бертран Барро. Он добавил, что ущерб «бесценен» и «это дело всей жизни».

Книга принадлежит реставратору Кристиану Каруцосу. Он приобрел ее в 2003 году, когда прежние владельцы собирались распродать произведение по частям. До этого «Апокалипсис» участвовал примерно в 150 выставках по всему миру, затем хранился в Швейцарии и оказался у японских владельцев.

Летом Каруцос рассказывал Le Parisien, что покупка была импульсивной, а расплачиваться за нее пришлось десять лет, работая без выходных. В этом году он решил показать публике часть произведения в своем центре в Иссуаре. Выставка должна была продолжаться до конца октября.