Германия рискует оказаться втянутой в вооруженный конфликт с Россией, заявил глава Федеральной разведывательной службы ФРГ (BND) Мартин Егер. Он выступил 5 октября на ежегодных публичных слушаниях руководителей спецслужб в Бундестаге. Содержание выступления опубликовано на сайте парламента.

По оценке Егера, противостояние с Москвой приобрело новое, более опасное измерение. В качестве примера он привел предполагаемую попытку нападения неизвестных лиц на аэропорт Лейпцига. Немецкие власти связывают этот эпизод с Россией, однако в приведенных сообщениях доказательства ее причастности не представлены.

«Германия рискует оказаться втянутой в насильственный конфликт с Россией — попытка нападения в Лейпциге лишь один из примеров», — цитирует руководителя BND Reuters.

Речь идет о предполагаемой попытке атаки беспилотником на аэропорт Лейпцига в августе. Немецкие власти возложили ответственность за нее на Москву. Этот эпизод Егер рассматривает как часть противостояния, включающего диверсии, кибератаки и другие скрытые операции.

При этом глава BND подчеркнул: признаков подготовки немедленного крупномасштабного нападения России на территорию НАТО сейчас нет. Однако он допускает ограниченные военные действия, прежде всего в странах Балтии, с целью проверить реакцию альянса и Евросоюза.

Егер связывает давление на Германию с ее поддержкой Украины и балтийских союзников. По его оценке, российское руководство наблюдает за реакцией Берлина, а любые колебания может воспринимать как возможность усилить давление.

«Россия — наш самый опасный противник», — подчеркнул глава БНД Йегер членам парламента.

Глава Федерального ведомства по охране конституции Зинан Селен на тех же слушаниях заявил, что его служба фиксирует не только шпионаж, но и готовность к диверсиям и убийствам. Среди потенциальных целей он назвал транспорт, оборонную промышленность и военную инфраструктуру. Эти оценки принадлежат немецким спецслужбам.

На фоне этих предупреждений руководители ведомств выступили за расширение своих полномочий. Как сообщает ARD, правительственный законопроект предусматривает возможность в особых случаях проводить активные операции — например, останавливать кибератаки или срывать военные разработки противника.

Москва отрицает намерение атаковать страны НАТО. Владимир Путин 1 октября заявил, что Россия не планирует ни на кого нападать, но ответит, если сама подвергнется агрессии, передает Reuters.